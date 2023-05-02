الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

بلوجر صانعة محتوى تشهر بأطفالها على فيسبوك.. المجلس القومي للطفولة والأمومة قال إنه رصد واقعة سيدة صانعة محتوى تشهر بأطفالها على فيسبوك، إذ نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها على أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحدًا منهم يرتكب فعلا لا يليق.

صانعة محتوى تشهر بأطفالها

المحامية رباب عبده علقت على فيديو صانعة محتوى تشهر بأطفالها على فيسبوك قائلة إنها تواجه تهمة انتهاك الحياة الخاصة، حيث نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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للمزيد حول فيديو صانعة محتوى تشهر بأطفالها على فيسبوك والعقوبة المنتظرة لها، وماذا قال المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن الواقعة شاهد الفيديوجراف التالي: