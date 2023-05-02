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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأمومة: خط نجدة الطفل لديه وحدة رصد لوسائل التواصل الاجتماعي

أم تشهر بأطفالها
أم تشهر بأطفالها من أجل الترافيك

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ما فعلته بلوجر بعد أن زعمت وجود علاقة غير مشروعة بين طفلها وشقيقته إذ ظهرت في مقطع فيديو رفقتهم، قائلا إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة سريعة تحت ما يسمى للوصول للثراء والمكسب بشكل مريح حتى وإن كان ثمنه سمعة الأطفال والاعتداء على قيم المجتمع.

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك قنوات فيديوهات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي مشبوهة وتقدم محتوى غير لائق، وجرى القبض على اثنين مؤخرا وإحالتهما للمحاكم الاقتصادية، وصادر ضدهما أحكام، لكن الناس لا ترتدع.

 

خط نجدة الطفل

 

وأوضح أن خط نجدة الطفل لديه وحدة رصد لوسائل التواصل الاجتماعي تتابع باستمرار، ولا تعتمد فقط على البلاغات، لرصد كل انتهاكات الأطفال، لافتا أن واقعة فيديو البلوجر مؤسف ومستفز على المستوى الإنساني والقانوني
 

خط نجدة الطفل المجلس القومي للطفولة والامومة صبري عثمان قصواء الخلالي وسائل التواصل الإجتماعي

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