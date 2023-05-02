أبو الغيط: الجامعة العربية مكلفة بتبني مواقف يوافق عليها السودان

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنهم بدأوا فى التحرك السريع ثاني يوم من الصدام فى السودان برئاسة مصري سعودي تحت رياسة مصرية، وكانوا قد أصدروا بيانا مطالبين وقف إطلاق النار والتحرك السريع وبمنتهي القوة مع السلطة السودانية وقيادة قوة الدعم السريع، ومناشدة المجتمع الدولي لبعض الدول بوقف إطلاق النار.

أتفاقية ثلاثية بوقف إطلاق النار

وأكد " أبو الغيط " خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسي" ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدي البلد" أن كل محاولات بوقف إطلاق النار فى السودان حتي الأن لم تنجح، مضيفا أبو الغيط أنه تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو جوتيروش" ثاني يوم إندلاع القتال، وقد أقترح عليه بدعوة لوقف إطلاق النار ثلاثيا “ تتكون من” جانبه مع موسي فقى رئيس مفاوضية الأتحاد الأفريقي وجوتيروش " ويذهبون إلى الخرطوم بطائرته الخاصة، ولكنه رفض بسبب أستمرار القتال وضرب المطارات.

وأضاف " أبو الغيط" ان تواجد القوات المسلحة المصرية في قاعدة مرورى هو امر قانوني ومتفق عليه طبقا لبروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، وأن هناك تكليفات لوفد الجامعة العربية بتبني المواقف التي توافق عليها السودان، فالدولة السودانية نزعت الشرعية من قوات الدعم السريع.

وأوضح، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تتدخل دولي، لأن السلطة السودانية سوف تشعر أن هناك أفتائات على سلطتها، فيجب الحذر من إنشاء مثل هذه الألية.