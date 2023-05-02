ضياء رشوان: مسألة منع حبس الصحفيين من صميم مسئولياتي المهنية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مسألة حبس الصحفيين من صميم مسئولياته، وأنه تم الإفراج عن عشرات المحبوسين.

وأضاف ضياء رشوان: "لازال هناك مجموعة من الصحفيين المحبوسيين وربنا وفقنا، وبالتواصل مع الجهات المختصة أفرج عن 32 صحفيا نقابيا و18 غير نقابي ومن تبقى تقريباً 10-12 اسما، خرج منهم إثنين أمس ومن ثم حبس الصحفيين سيكون من صميم واجباتي المهنية والشخصية وهو نص دستوري وهو إحترام حرية الصحافة في حرية الرأي والتعبير.



وتابع ضياء رشوان خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "خالد البلشي نقيب الصحفيين سيحضر الحوار الوطني وموقع درب كان لازم يتفتح.. لأننا عايزين مواقع أخرى تكون موجودة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن أسباب حجب المواقع بعضها قانوني، مؤكدا أنهم مع الانفتاح الكامل مع الرجوع للقانون.