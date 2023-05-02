ضياء رشوان: مشاركة المفرج عنهم من السجون في الحوار الوطني

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، موضحا أن غداً سيكون مجرد جلسة افتتاحية يعلن فيها بدء الجلسات.



وأضاف ضياء رشوان خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”: "غداً مجرد إعلان عن بدء الحوار الوطني في أرض المعارض في مدينة نصر، وتم اختيار هذا الموقع لاسباب لوجستية تتعلق بقربه الجغرافي للجميع.



وتابع ضياء رشوان: "غداً سيكون افتتاح يليق بها البلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وستكون الجلسات الافتتاحية بحضور وزخم كبير يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخصيات عامة، ومفرج عنهم من السجون الذين سيلقون كلمات، بالإضافة إلى عرض مقرري اللجان للمناقشة في الجلسات وسيكون هناك فرصة ثانية للأحزاب السياسية الرئيسية لتتلو الكلمات الافتتاحية".



وأشار إلى أن هناك كلمات مستقلة من شخصيات كبيرة أهمها عمرو موسى باعتباره رئيس لجنة الخمسين وحمدين صباحي والدكتور حسام بدراوي وجميعهم سيلقون كلمات ضمن عشرين كلمة أخرى تعكس كل كامل الطيف السياسي، كما أن العمل الأهلي ستحدث عن رؤيته للحوار.



وواصل: "سيتم إذاعة الحوار على الهواء بحضور وجوه كثيرة غابت عن الصحف والإعلام لسنوات طويلة، بإجمالي 800 شخصية، وسوف تكون هناك فترة أسبوع بين الجلسة الافتتاحية وبين الجلسات اللاحقة".