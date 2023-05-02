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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل انطلاق الحوار الوطني| لميس الحديدي تحاور ضياء رشوان.. اليوم

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قبل ساعات قليلة من انطلاق الحوار الوطني، المقرر له غدا الأربعاء 3 مايو 2023 ، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي ، في برنامجها " كلمة أخيرة " الذي يذاع على شاشة قناة اون في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

 

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لميس الحديدي بعد فوز الأهلي على الهلال: عاوزين كورة؟ رجعوا الجمهور


الحوار يفتح كل الملفات المرتبطة بالحوار الوطني وآليات العمل، ويناقش جدول الأعمال وكيفية عمل المحاور الأساسية ( السياسي والاقتصادي والاجتماعي ) واللجان الفرعية المخصصة لكل محور.


كما تطرح لميس الحديدي، الأسئلة التي تدور في أذهان رجال السياسية والاقتصاد والاحزاب والشخصيات المستقلة والاكاديميين ورجل الشارع العادي ، حول المألوف من هذا الحوار ، وما يمكن أن يفضي إليه من تغييرات في الحياة السياسية والحزبية والاجتماعية فضلا عن التوجهات الاقتصادية للدولة.


كما يستعرض الحوار المطول موقف المعارضة والحركة المدنية من المشاركة او عدم المشاركة في الحوار، وفكرة ربط المشاركة بتحقيق مطالب بعينها، لا سيما قضية الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا ممن لم تلوث ايديهم بالدم او يرتكبوا جرائم جنائية.


هل سيقضي الحوار إلى عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويعيد تنظم الحياة الأساسية بما في ذلك عمل الأحزاب والمشاركة السياسية ؟ هل يمكن للحوار أن يخرج بمقترحات لتعديل الدستور او تعديلات تشريعية تتعلق بالأحزاب والنظام الانتخابي؟ وماذا عن قانون المحليات .. هل سيرى النور قريبا؟ كل هذه الأسئلة تطرحها الإعلامية لميس الحديدي على المنسق العام للحوار بالوطني، بالإضافة إلى أسئلة حول حلول الازمة الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين من خلال لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

 

الحوار الوطني


الجزء المتعلق بالحريات العامة، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي كي لا يتحول إلى عقوبة في حد ذاتها ستكون ضمن المناقشة، ضف إلى ذلك ما تطالب به الحركة المدنية من ضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات المقبلة.

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