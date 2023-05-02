المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني: العلاقات مع مصر من قديم الأزل|فيديو

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إنه زيارته للقاهرة دليل على اهتمام الدولة السودانية بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني علي قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارته للجامعة العربية جاءت من أجل التعاون معها لأنها إحدى دوائر التعاون السياسي من أجل حل الأزمة الحالية.

وتابع دفع الله الحاج علي، أنه التقي مع أحمد أبو الغيط، موضحاً أن أحمد أبو الغيط كان من أوائل الذين قاموا بالاتصال عليهم وأبدوا اهتماماً منذ اندلاع النزاع في السودان.