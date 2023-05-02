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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني: العلاقات مع مصر من قديم الأزل|فيديو

دفع الله الحاج علي
دفع الله الحاج علي

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إنه زيارته للقاهرة دليل على اهتمام الدولة السودانية بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

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أبو الغيط: الجامعة العربية مكلفة بتبني مواقف يوافق عليها السودان

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أبو الغيط: السودان استضاف الطيارين المصريين على أراضيه قبل التجهيز لمعركة العبور

وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني علي قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارته للجامعة العربية جاءت من أجل التعاون معها لأنها إحدى دوائر التعاون السياسي من أجل حل الأزمة الحالية.

 

وتابع دفع الله الحاج علي، أنه التقي مع أحمد أبو الغيط، موضحاً أن أحمد أبو الغيط كان من أوائل الذين قاموا بالاتصال عليهم وأبدوا اهتماماً منذ اندلاع النزاع في السودان.

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