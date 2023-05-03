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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دفع الله الحاج علي: أتوقع من الدول العربية حرصها على أمن واستقرار السودان|فيديو

دفع الله الحاج علي
دفع الله الحاج علي

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إنه بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أثناء لقائهما ما تتطلع إليه الجامعة لحل الأزمة القائمة في السودان.

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وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني علي قناة "القاهرة الإخبارية" ، أنه يتوقع من كل الدول العربية أن تكون حريصة علي أمن واستقرار السودان، ويفرقون بين الشرعية التي تمثلها القوات المسلحة وبين من يتمرد مثل ميليشيا الدعم السريع.

وتابع دفع الله الحاج علي، أن ميليشيا الدعم السريع أحدثت دماراً وانقلبت علي القوات المسلحة السودانية بغرض الاستيلاء علي الحكم.

استقرار السودان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيادة السوداني القوات المسلحة السودانية المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني دفع الله الحاج علي رئيس مجلس السيادة السوداني قناة القاهرة الإخبارية ميليشيا الدعم السريع

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