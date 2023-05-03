دفع الله الحاج علي: أتوقع من الدول العربية حرصها على أمن واستقرار السودان|فيديو

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إنه بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أثناء لقائهما ما تتطلع إليه الجامعة لحل الأزمة القائمة في السودان.

وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني علي قناة "القاهرة الإخبارية" ، أنه يتوقع من كل الدول العربية أن تكون حريصة علي أمن واستقرار السودان، ويفرقون بين الشرعية التي تمثلها القوات المسلحة وبين من يتمرد مثل ميليشيا الدعم السريع.

وتابع دفع الله الحاج علي، أن ميليشيا الدعم السريع أحدثت دماراً وانقلبت علي القوات المسلحة السودانية بغرض الاستيلاء علي الحكم.