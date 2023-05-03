عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كمال أبو رية: قالولي وأنا صغير أني بتحارب لأني موهوب

الفنان كمال أبو رية
الفنان كمال أبو رية

كشف الفنان كمال أبو رية أنه طوال مسيرته الفنية لم يشعرأنه مظلوماً قائلاً : "أنا من زمان من صغري كانوا يقلولي بتتحارب لانك موهوب ولم أشعر يوماً أني مظلوم وقالها لي جمال سليمان أنك فنان مستغني  ولكن لما بمشي في الشارع يسمع الثناء على شغلى من قبل جمهور نقاد  أعتقد مافيش أحلى من كده ".


تابع خلال لقاء له  لبرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "لم أشعر بالظلم  في يوم من الأيام وحصلت على إشادات كافية من كبار النجوم مثل القدير الراحل محمود ياسين كلمني تليفونيا وقلي  يشرفني  اللي اتكتب عنك من خيري شلبي ..إزاي  أبقى مظلوم ؟  حتى إشادات الناس في الشارع وحبهم لي يدل على أن المتلقي المصري لديه وعي وفوجئت أن الجمهور بيكلمني في اشياء لايفهم فيها إلا المختصين.


وأوضح أنه لا يشعر بالظلم وأن أكثر شيئاً من الممكن أن يسبب له الشعور الحزن هو أن يرى زميل له لا يمثل بشكل جيد قائلاً: "مش حاسس بالظلم شيء يضايقني لما بشوف زملاء بيمثلوا وحش بتبقى الخامة كويسة ولكن النص مش مساعد".


وشدد أنه  لديه طريقة خاصة في انتقاء الأدوار فهو لايمكن ان يقبل بدور لمجرد الظهور ولكن  ماذا سيؤدي ويقدم قائلاً : " مش ممكن أقبل أي دور عشان أحافظ على الوجود ولازم اختار مساحة للأداء مش مهم اخد كام ولا مساحة الدور ولا كام حلقة".

 

مليء بالمشاعر الوطنية


وعن أكثر الأدوار المحببة لقلبه قال : " أكتر دور قريب من قلبي جمهورية زفتى  في شخصية  يوسف الجندي  الذي أعلن إستقلال زفتى رغم أنه في بداياتي ولم أكن ناضج فنياً لكني احبه لانه مليء بالمشاعر الوطنية".
 

الفنان كمال أبو رية الإعلامية لميس الحديدي جمال سليمان الظلم برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أوكرانيا ضامن الأمن الغذائي العالمي.. روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي

مشاركة بيراميدز.. رد فعل كولر بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

بـ صواريخ عديدة.. ما المواقع المستهدفة من إسرائيل في غزة؟

دعاء النسيان في الامتحان.. ردده يفتحها الله عليك

نجم الأهلي السابق يكشف الأوراق الرابحة للأحمر أمام بيراميدز في السوبر

أمريكا تحذر: النزاع حول تايوان له عواقب على العالم والصين خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ