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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. كمال أبو رية ضيف برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى

صدى البلد

يحل الفنان كمال أبو رية، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في برنامجها "كلمة أخيرة"، والذي يذاع على شاشة ON E .
ومن المقرر أن يكشف كمال أبو رية، كواليس مشاركته في مسلسل "عملة نادرة"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2023.

تصريحات سابقة لكمال أبو رية

قال الفنان كمال أبو رية، إن كل شخصية مكتوبة حلم بالنسبة للممثل ويحلم كيف يؤديها وهو ما فعله في مسلسل عملة نادرة، متابعا: "مفيش لحظة تقتضي أن صوتي يبقى عالي وانفعل".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع على فضائية الأولى المصرية،:"انا اتعامل مع مهنة الممثل بشكل علمي أكاديمي وكل لحظة تحتاج بحث وتفكير وكيفية أداء الدور، مؤكدا أنه يبحث طوال الوقت في مكان العمل اللحظة الشعورية الانفعالية التي من المفترض أن يجسدها.

واختتم حديثه: "الشخصية الصعيدية لها طباعها وعندهم عادات وتقاليد ومفيش سبب للانفعال ولذلك كل لحظة ليها مواصفتها والتمثيل فن، وبحاول أنافس نفسي وميهمنيش رأي النقاد بقدر ما يهمني أني أكون راضي عن نفسي".

مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة الفنانه نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدةسيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة نيللي كريم الفنان كمال أبو رية برنامج كلمة أخيرة جمال العدل جمال سليمان

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