كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

يعتبر الترمس (Lupin) من "الأبطال المجهولين" في عالم البقوليات؛ فهو ليس مجرد تسلية في النزهات، بل هو منجم حقيقي للفوائد الصحية بفضل قيمته الغذائية العالية.



إليك أبرز فوائد الترمس التي ستجعلك تضعه على قائمة وجباتك الخفيفة:



1. كنز من البروتين والألياف

يحتوي الترمس على نسبة بروتين تفوق أغلب البقوليات الأخرى، كما أنه غني جداً بالألياف الغذائية. هذا المزيج يعمل على:



-تعزيز الشبع: يساعدك على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، مما يدعم جهود إنقاص الوزن.



-صحة الجهاز الهضمي: الألياف تعمل كـ "بريبايوتك" (غذاء للبكتيريا النافعة) وتمنع الإمساك.



2. صديق لمرضى السكري

يتميز الترمس بمؤشر جلايسيمي (Glycemic Index) منخفض جداً، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في سكر الدم. كما تشير بعض الدراسات إلى احتواء الترمس على بروتين يسمى "كونغلوتين"، والذي قد يساعد في تحسين استجابة الأنسولين.



3. صحة القلب والشرايين

يساهم تناول الترمس بانتظام في تحسين صحة القلب من خلال:

-خفض الكوليسترول: الألياف تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

-ضبط ضغط الدم: يحتوي على الأحماض الأمينية مثل "الأرجينين" التي تساعد في استرخاء الأوعية الدموية.



4. تقوية المناعة والعظام

- المعادن: غني بالمنجنيز، والفسفور، والزنك، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية لكثافة العظام وقوتها.

-مضادات الأكسدة: يحتوي على مركبات فينولية تساعد الجسم في محاربة الجذور الحرة والالتهابات.

