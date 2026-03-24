تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

مع ازدياد الإقبال على الوشم كوسيلة للتعبير عن الذات، أطلق أطباء تحذيرًا صادمًا، من بعض الحالات النادرة التي تربط بين الوشم وحدوث مشكلات خطيرة في العين قد تصل إلى فقدان البصر.

وهنا يصبح التساؤل كيف يمكن لرسمة على الجلد أن تؤثر على العين؟.. إليك التفاصيل الكاملة، وفقا لموقع oddity central.

ما العلاقة بين الوشم والعين؟

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هناك حالات طبية سجلت ارتباطًا بين الوشم والإصابة بـ التهاب القزحية، وهو التهاب يصيب الجزء الأوسط من العين، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج سريعًا.

ما هو التهاب القزحية؟

هو التهاب داخل العين يسبب:

احمرار شديد

ألم في العين

حساسية للضوء

تشوش في الرؤية

وفي الحالات المتقدمة، قد يؤدي إلى تلف دائم في العين وفقدان البصر.

كيف يسبب الوشم هذه المشكلة؟

يرجح الأطباء عدة تفسيرات، منها:

1- رد فعل مناعي

بعض الأشخاص يعانون من استجابة مناعية مفرطة تجاه صبغات الوشم، ما يؤدي إلى التهاب في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك العين.

2- متلازمة نادرة

هناك حالة تُعرف باسم متلازمة التهاب القزحية المرتبط بالوشم، حيث يظهر التهاب العين بالتزامن مع تورم أو التهاب في مناطق الوشم.

3- مكونات الحبر

بعض أحبار الوشم تحتوي على مواد كيميائية قد تُحفّز الجهاز المناعي أو تسبب التهابات مزمنة.

هل كل من يرسم وشمًا معرض للخطر؟

الإجابة: لا، هذه الحالات نادرة جدًا، لكنها موجودة وتم توثيقها طبيًا، وغالبًا ما تحدث لدى أشخاص لديهم استعداد مناعي أو تاريخ مع أمراض التهابية.

علامات تحذيرية لا تتجاهلها

إذا كنت تمتلك وشمًا وظهرت عليك هذه الأعراض، يجب استشارة طبيب فورًا:

احمرار مستمر في العين

ألم أو وخز

تشوش مفاجئ في الرؤية

حساسية قوية للضوء



كيف تحمي نفسك؟