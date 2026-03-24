الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
أسماء عبد الحفيظ

مع ازدياد الإقبال على الوشم كوسيلة للتعبير عن الذات، أطلق أطباء تحذيرًا صادمًا، من بعض الحالات النادرة التي تربط بين الوشم وحدوث مشكلات خطيرة في العين قد تصل إلى فقدان البصر.

وهنا يصبح التساؤل كيف يمكن لرسمة على الجلد أن تؤثر على العين؟.. إليك التفاصيل الكاملة، وفقا لموقع oddity central.

ما العلاقة بين الوشم والعين؟

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هناك حالات طبية سجلت ارتباطًا بين الوشم والإصابة بـ التهاب القزحية، وهو التهاب يصيب الجزء الأوسط من العين، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج سريعًا.

ما هو التهاب القزحية؟

هو التهاب داخل العين يسبب:

  • احمرار شديد
  • ألم في العين
  • حساسية للضوء
  • تشوش في الرؤية

وفي الحالات المتقدمة، قد يؤدي إلى تلف دائم في العين وفقدان البصر.

كيف يسبب الوشم هذه المشكلة؟

يرجح الأطباء عدة تفسيرات، منها:

1- رد فعل مناعي

بعض الأشخاص يعانون من استجابة مناعية مفرطة تجاه صبغات الوشم، ما يؤدي إلى التهاب في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك العين.

2- متلازمة نادرة

هناك حالة تُعرف باسم متلازمة التهاب القزحية المرتبط بالوشم، حيث يظهر التهاب العين بالتزامن مع تورم أو التهاب في مناطق الوشم.

3- مكونات الحبر

بعض أحبار الوشم تحتوي على مواد كيميائية قد تُحفّز الجهاز المناعي أو تسبب التهابات مزمنة.

هل كل من يرسم وشمًا معرض للخطر؟

الإجابة: لا، هذه الحالات نادرة جدًا، لكنها موجودة وتم توثيقها طبيًا، وغالبًا ما تحدث لدى أشخاص لديهم استعداد مناعي أو تاريخ مع أمراض التهابية.

علامات تحذيرية لا تتجاهلها

إذا كنت تمتلك وشمًا وظهرت عليك هذه الأعراض، يجب استشارة طبيب فورًا:

  • احمرار مستمر في العين
  • ألم أو وخز
  • تشوش مفاجئ في الرؤية
  • حساسية قوية للضوء


كيف تحمي نفسك؟

  • تأكد من جودة ونظافة مكان عمل الوشم
  • اختر أحبارًا معتمدة وآمنة
  • راقب أي تغيرات في جسمك بعد الوشم
  • لا تتجاهل أي أعراض في العين حتى لو بدت بسيطة
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

تلفزيون "بريكس": الهند تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم إنتاج الأدوية

تليفزيون بريكس: الهند تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الأدوية

صورة تعبيرية

طقس السعودية.. ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح وتوقعات بسقوط أمطار

اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط بتكساس

اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط بتكساس وإصدار تحذيرات للسكان | صور

بالصور

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد