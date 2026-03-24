هل تقضي الصواريخ على فرص السلام؟.. عماد الدين حسين يكشف كواليس المباحثات السرية بين واشنطن وطهران

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن المفاوضات الجارية لن تكون قصيرة الأمد، في ظل تعقيد المشهد وتصاعد العمليات العسكرية، موضحًا أن التفاوض يتم حاليًا "تحت النار"، حيث قد تضطر الأطراف لتقديم تنازلات لم تكن مطروحة قبل 28 فبراير، سواء من جانب إيران أو الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القلق الأكبر يتمثل في الوصول إلى اتفاق يشبه وقف إطلاق النار في غزة، بحيث يتم إعلان تهدئة رسمية مع استمرار تحركات إسرائيل في مناطق أخرى مثل لبنان وسوريا، وهو ما يضع الوسطاء أمام تحديات كبيرة بشأن حدود التسويات الممكنة.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لتحقيق نصر سريع ينعكس إعلاميًا، مع تركيزه على خفض أسعار النفط إلى ما بين 60 و70 دولارًا، بينما تتمسك إيران بضمانات تمنع تكرار العدوان وتعويضات رسمية، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي يظل العامل الحاسم في نجاح أو تعثر أي اتفاق.