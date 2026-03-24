من نصدق؟ إسرائيليون: ترامب يريد اتفاقًا مع إيران.. ومسئول أمريكي: ادعاؤه مناورة

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسئولين إسرائيليين كبار قولهم، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يبدو مصمماً على التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأضاف المسئولون الإسرائيليون أنه "من المستبعد أن توافق إيران على المطالب الأمريكية".

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق

في هذه الأثناء، قال جويل روبين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، لشبكة “سي إن إن”، اليوم الثلاثاء، إن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة جددت المحادثات مع طهران قد يكون خطوة لتهدئة الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف روبين أنه "لن يتفاجأ" إذا كانت الولايات المتحدة على اتصال بمسئولين إيرانيين.

وتابع: "لكنهم قد لا يتحدثون إلى أي شخص بصراحة، وإنما يتحركون فقط في محاولة لإيصال رسالة إلى الأسواق لتهدئة الأوضاع".

وقال روبين: "يدرك الرئيس أن أسعار الغاز ترتفع وأن فائض النفط يتزايد عبر مضيق هرمز، وهو بحاجة إلى القيام بشيء ما لمحاولة إبطاء ذلك".

وذكر ترامب أن المحادثات المتجددة مع طهران بدأت بعد وقت قصير من تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، ثم قال إنه سيؤجل الضربات.

ونفت إيران أي حوار مع واشنطن، ورفضت مزاعم ترامب باعتبارها محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ الخطط العسكرية، وذلك بحسب ما ذكرته عدة وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة نقلاً عن وزارة الخارجية.