الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية

محمد على

أكد الحرس الثوري الإيراني  أن الاحتلال الإسرائيلي تخطى جميع الخطوط الحمراء في الإبادة الجماعية ولا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع.

وأفاد الحرس الثوري بإسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس في أجواء العاصمة طهران.

وأضاف الحرس الثوري في بيان، نقلته وكالة «تسنيم»، أن «الجيش القاتل للأطفال، يستغل تركيز وسائل الإعلام على موضوع الحرب المفروضة ضد إيران، وارتكب جرائم حرب واسعة ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء».

وحذر من تعرض أماكن تجمع قوات الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة وغلاف غزة لهجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، حال استمرار الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين.

وتقدّر جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن الهجمات الصاروخية الإيرانية ستستمر بشكل يومي طوال فترة الحرب، حتى في حال امتدادها لشهر إضافي، في مؤشر على قدرة طهران على خوض حرب استنزاف.

وحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه التقديرات تستند إلى متوسط الإطلاقات الحالية، والتي تبلغ نحو 10 صواريخ يوميًا باتجاه إسرائيل، مع ترجيحات بعدم حدوث تراجع ملحوظ في هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى غياب مؤشرات على تآكل القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدة أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرتها على تنفيذ ضربات متواصلة تستهدف مناطق مختلفة وفق حساباتها الميدانية.

وأكدت صحيفة «لا ريبوبليكا»، تراجع في فعالية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، خاصة في مواجهة الهجمات الكثيفة، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على هذه المنظومات.

الوعد الصادق 4

ويواصل الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجات متتالية من الهجمات ضمن عملية «الوعد الصادق 4»، مستهدفًا عمق الأراضي المحتلة، إلى جانب قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردًا على الهجمات التي طالت الأراضي الإيرانية.

وأعلن الحرس، الاثنين، تنفيذ الموجة الـ77 من العملية، مشيرًا إلى أنها استهدفت مواقع في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ «دقيقة وثقيلة» وطائرات مسيّرة هجومية، لافتًا إلى أن الضربات شملت أيضًا قواعد عسكرية أمريكية، من بينها قواعد علي السالم والخرج والظفرة، باستخدام صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من طراز «ذو الفقار»، إلى جانب طائرات مسيّرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سيدة مشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحى في الجيزة

أرشيفية

اخماد حريقين داخل منزل وشقة في العمرانية وأوسيم

قانون الإيجار القديم

10 مايو.. نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

بالصور

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

