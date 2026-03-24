روسيا تطلق 16 مركبة فضائية من أقمار "روسفيت" لخدمة الاتصالات

أعلنت شركة "بيرو 1440" الروسية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، إطلاق الدفعة الأولى من أقمار "روسفيت" الصناعية ذات المدار المنخفض، والتي تضم 16 مركبة فضائية.

وأكدت الشركة - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم تطوير هذه المركبات الفضائية باستخدام منصة خاصة بالشركة، وهي مزودة بنظام اتصالات من الجيل الخامس "5 جي إن تي إن"، ونظام تزويد طاقة مُحدث، ومحطات اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية من الجيل التالي، ونظام دفع بالبلازما.

وأوضحت أن الأقمار الصناعية أُطلقت بنجاح إلى مدار مرجعي، وانفصلت عن مركبة الإطلاق "سويوز 2.1 بي"، ووضعت تحت سيطرة مركز التحكم بالمهام التابع للشركة، وبعد إتمام عمليات الفحص وإطلاق أنظمتها الداخلية، ستبدأ رحلتها إلى مدارها المستهدف.

ويأتي إطلاق أولى الأقمار الصناعية ضمن الكوكبة المستهدفة الانتقال من مرحلة التجارب إلى إنشاء خدمة اتصالات متكاملة، وقد أنجز فريق "بيرو 1440" هذه المهمة في غضون ألف يوم، وهي المدة اللازمة لإطلاق أقمار تجريبية وإنتاجية إلى مداراتها، يليها مرحلة نشر الكوكبة، والتي ستتطلب عشرات عمليات الإطلاق وزيادة عدد الأقمار الصناعية في المدار، إذ إنها عملية هندسية معقدة تنطوي على مخاطر تقنية، والتي ستشكل أساس البنية التحتية العالمية لنقل البيانات.

وتعد شركة "بيرو 1440" شركة روسية متخصصة في مجال الطيران والفضاء (تابعة لشركة "آي سي إس هولدينج")، وهي الشركة المطورة والمشغلة لكوكبة أقمار صناعية محلية لنقل البيانات بسرعة عالية وتغطية عالمية، ومن المقرر إطلاق خدمة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض تجاريا، والمبنية على كوكبة الأقمار الصناعية في المدار المنخفض، في عام 2027.

ومن المقرر أن تجرى أولى الاختبارات للعملاء خلال العام الجاري، وسيتم إطلاق أكثر من 250 مركبة فضائية إلى المدار لتوفير تغطية عالمية وخدمة اتصالات على مدار الساعة.