دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام الاحتلال، بأنه تم سماع دوي انفجارات في عكا وخليج حيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان حبث تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا في ثالث دفعة من الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.



وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في الجليل الغربي ونهاريا بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من لبنان فيما قام الاحتلال بعمليات اعتراض مكثفة للصواريخ التي أطلقت من لبنان.

ونتيجة للصواريخ، جرى الإعلان عن إصابة مبنى في إحدى البلدات اليهودية وسقوط شظايا في مناطق متفرقة في بلدات بخليج حيفا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان على الجليل الغربي ونهاريا وحيفا وعكا وخليجهما.