حزب الله: صاروخ يستهدف جنود العدو الإسرائيلي ببلدة القوزح جنوبي لبنان

تشهد الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، مع إعلان حزب الله تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا قوات وآليات إسرائيلية في بلدة القوزح الحدودية، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر المرتفع على طول الخط الأزرق، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وبحسب ما أعلنه الحزب، فقد تم استهداف قوة من الجنود الإسرائيليين كانت تتمركز داخل أحد المنازل في البلدة باستخدام صاروخ موجه، وهو ما يشير إلى دقة استخباراتية ورصد ميداني متقدم لتحركات القوات الإسرائيلية. كما أعلن الحزب لاحقًا تنفيذ هجوم آخر بالصواريخ استهدف تجمعًا لجنود وآليات عسكرية في المنطقة ذاتها، ما يعكس تكثيفًا واضحًا في وتيرة العمليات ونطاقها.

دلالات التصعيد

تحمل هذه العمليات عدة دلالات ميدانية وسياسية في آن واحد، إذ تعكس أولًا قدرة حزب الله على اختراق الإجراءات الأمنية الإسرائيلية على الحدود، والوصول إلى أهداف حساسة بدقة. كما تشير إلى أن الحزب يسعى إلى تثبيت معادلة ردع جديدة، تقوم على استهداف أي تمركز عسكري إسرائيلي داخل المناطق الحدودية أو بالقرب منها.

ويُفهم من طبيعة الأهداف—سواء كانت داخل منازل أو تجمعات آليات—أن الحزب يركز على ضرب القوات في نقاط تمركزها، وليس فقط الرد على هجمات مباشرة، وهو ما قد يُفسَّر على أنه انتقال من نمط “الرد الدفاعي” إلى “المبادرة الهجومية المحدودة”.

في المقابل، تعكس هذه العمليات أيضًا رسالة سياسية موجهة إلى إسرائيل، مفادها أن الجبهة اللبنانية ستظل مفتوحة ضمن قواعد اشتباك مرنة، وأن أي تصعيد في مناطق أخرى، خصوصًا في غزة، قد يقابله ضغط ميداني على الجبهة الشمالية.

سيناريوهات مفتوحة

في ظل هذا التصعيد، تبدو السيناريوهات مفتوحة على عدة احتمالات، تبدأ من استمرار الاشتباكات المحدودة ضمن قواعد الاشتباك الحالية، وصولًا إلى خطر توسعها إلى مواجهة أوسع في حال وقوع خسائر بشرية كبيرة أو استهداف مواقع استراتيجية.

اللافت أن العمليات الأخيرة تأتي في توقيت حساس إقليميًا، حيث تتزايد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، ما يعزز المخاوف من ترابط الساحات وفتح جبهات متعددة في آن واحد. وفي هذا السياق، قد يُنظر إلى تحركات حزب الله كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى توزيع الضغط على إسرائيل ومنعها من التركيز على جبهة واحدة.