بعد صدمة الخروج الأفريقي.. لماذا يؤجل الأهلي تغيير الجهاز الفني.. والحقيقة الكاملة في ملف فايلر؟
دعاء للميت مؤثر جدا.. ردده في جوف الليل
خبيئة الأقصر الأكبر منذ توت عنخ آمون.. تفاصيل مثيرة عن الكشف الأثري بمنطقة «القلايا»
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة
فرص عمل أمن وحراسة براتب 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية
دوي صفارات الإنذار في ديمونة والبحر الميت وإيلات والنقب
إعلام عبري: مجتبى خامنئي وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقا لاشتراطات إيران
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حزب الله: صاروخ يستهدف جنود العدو الإسرائيلي ببلدة القوزح جنوبي لبنان

تشهد الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، مع إعلان حزب الله تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا قوات وآليات إسرائيلية في بلدة القوزح الحدودية، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر المرتفع على طول الخط الأزرق، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وبحسب ما أعلنه الحزب، فقد تم استهداف قوة من الجنود الإسرائيليين كانت تتمركز داخل أحد المنازل في البلدة باستخدام صاروخ موجه، وهو ما يشير إلى دقة استخباراتية ورصد ميداني متقدم لتحركات القوات الإسرائيلية. كما أعلن الحزب لاحقًا تنفيذ هجوم آخر بالصواريخ استهدف تجمعًا لجنود وآليات عسكرية في المنطقة ذاتها، ما يعكس تكثيفًا واضحًا في وتيرة العمليات ونطاقها.

دلالات التصعيد

تحمل هذه العمليات عدة دلالات ميدانية وسياسية في آن واحد، إذ تعكس أولًا قدرة حزب الله على اختراق الإجراءات الأمنية الإسرائيلية على الحدود، والوصول إلى أهداف حساسة بدقة. كما تشير إلى أن الحزب يسعى إلى تثبيت معادلة ردع جديدة، تقوم على استهداف أي تمركز عسكري إسرائيلي داخل المناطق الحدودية أو بالقرب منها.

ويُفهم من طبيعة الأهداف—سواء كانت داخل منازل أو تجمعات آليات—أن الحزب يركز على ضرب القوات في نقاط تمركزها، وليس فقط الرد على هجمات مباشرة، وهو ما قد يُفسَّر على أنه انتقال من نمط “الرد الدفاعي” إلى “المبادرة الهجومية المحدودة”.

في المقابل، تعكس هذه العمليات أيضًا رسالة سياسية موجهة إلى إسرائيل، مفادها أن الجبهة اللبنانية ستظل مفتوحة ضمن قواعد اشتباك مرنة، وأن أي تصعيد في مناطق أخرى، خصوصًا في غزة، قد يقابله ضغط ميداني على الجبهة الشمالية.

سيناريوهات مفتوحة

في ظل هذا التصعيد، تبدو السيناريوهات مفتوحة على عدة احتمالات، تبدأ من استمرار الاشتباكات المحدودة ضمن قواعد الاشتباك الحالية، وصولًا إلى خطر توسعها إلى مواجهة أوسع في حال وقوع خسائر بشرية كبيرة أو استهداف مواقع استراتيجية.

اللافت أن العمليات الأخيرة تأتي في توقيت حساس إقليميًا، حيث تتزايد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، ما يعزز المخاوف من ترابط الساحات وفتح جبهات متعددة في آن واحد. وفي هذا السياق، قد يُنظر إلى تحركات حزب الله كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى توزيع الضغط على إسرائيل ومنعها من التركيز على جبهة واحدة.

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

العراق

الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الأنبار إلى 14

اتصالات هاتفية لوزير الخارجية

وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة

أرشيفية

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات.. و قف الهجمات يقتصر على مواقع الطاقة

بالصور

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟
الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟
الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه
الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه
الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد