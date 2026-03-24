صحف عبرية: خامنئي وافق على التفاوض مع أمريكا.. وترامب: لدينا 15 نقطة اتفاق مع إيران

وافق المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، على التفاوض مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انفتاح دبلوماسي محتمل وسط الصراع المستمر.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، وافق على التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك محادثات جرت بين واشنطن وطهران خلال اليوم الماضي أسفرت عما وصفه بأنه "نقاط اتفاق رئيسية".

وذكر ترامب: “لدينا الكثير من نقاط الاتفاق مع طهران تصل إلى 15 بندًا”، وفق تصريحات لـشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، قال ترامب إن المناقشات جرت يوم الأحد ومن المتوقع أن تستمر، مما يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق قريباً لتسوية الحرب.

وقال ترامب، إن مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهره ومساعده المقرب، جاريد كوشنر، شاركا في المحادثات مع الممثلين الإيرانيين.

وذكر ترامب إن الولايات المتحدة "تتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنه الأكثر احتراماً"، مضيفاً أن إيران "لا يزال لديها بعض القادة".

لكن وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلت عن مصدر قوله إنه لا توجد اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مقدمة بذلك رواية متناقضة بشأن وضع المشاركة الدبلوماسية.

ترامب يروج لحل في غضون فترة زمنية قصيرة

أشار ترامب ، إلى إمكانية التوصل إلى حل في غضون فترة زمنية قصيرة، قائلاً إن المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة ولكنها دخلت الآن مرحلة أكثر جدية.

وقال ترامب، في تصريحات لاحقة في ممفيس بولاية تينيسي: "مع إيران، كنا نتفاوض لفترة طويلة، وهذه المرة، هم جادون".

وأضاف أن واشنطن سمحت بفترة خمسة أيام لإحراز مزيد من التقدم في المحادثات، مما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل قريباً.

وقال ترامب: "سنمنح الأمر خمسة أيام، وبعد ذلك سنرى إلى أين سيقودنا ذلك. وأود أن أقول إنه في نهاية هذه الفترة، أعتقد أنه قد ينتهي الأمر بصفقة جيدة للغاية للجميع".