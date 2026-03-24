الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟
الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صحف عبرية: خامنئي وافق على التفاوض مع أمريكا.. وترامب: لدينا 15 نقطة اتفاق مع إيران

محمد على

وافق المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، على التفاوض مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انفتاح دبلوماسي محتمل وسط الصراع المستمر.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، وافق على التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك محادثات جرت بين واشنطن وطهران خلال اليوم الماضي أسفرت عما وصفه بأنه "نقاط اتفاق رئيسية".

وذكر ترامب: “لدينا الكثير من نقاط الاتفاق مع طهران تصل إلى 15 بندًا”، وفق   تصريحات لـشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، قال ترامب إن المناقشات جرت يوم الأحد ومن المتوقع أن تستمر، مما يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق قريباً لتسوية الحرب.

وقال ترامب، إن مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهره ومساعده المقرب، جاريد كوشنر، شاركا في المحادثات مع الممثلين الإيرانيين.

وذكر ترامب إن الولايات المتحدة "تتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنه الأكثر احتراماً"، مضيفاً أن إيران "لا يزال لديها بعض القادة".

لكن وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلت عن مصدر قوله إنه لا توجد اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مقدمة بذلك رواية متناقضة بشأن وضع المشاركة الدبلوماسية.

ترامب يروج لحل في غضون فترة زمنية قصيرة

أشار ترامب ، إلى إمكانية التوصل إلى حل في غضون فترة زمنية قصيرة، قائلاً إن المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة ولكنها دخلت الآن مرحلة أكثر جدية.

وقال ترامب، في تصريحات لاحقة في ممفيس بولاية تينيسي: "مع إيران، كنا نتفاوض لفترة طويلة، وهذه المرة، هم جادون".

وأضاف أن واشنطن سمحت بفترة خمسة أيام لإحراز مزيد من التقدم في المحادثات، مما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل قريباً.

وقال ترامب: "سنمنح الأمر خمسة أيام، وبعد ذلك سنرى إلى أين سيقودنا ذلك. وأود أن أقول إنه في نهاية هذه الفترة، أعتقد أنه قد ينتهي الأمر بصفقة جيدة للغاية للجميع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير العمل

تحرير 171محضرًا لمخالفة قانون العمل.. وإنذار 464 منشأة

حفله عيد الأم

الأنبا زوسيما يترأس يومًا روحيًا للسيدات بكرمة الرسل في عيد الأم

صلاة القداس الإلهي

الأنبا مكاريوس يصلي القداس بمناسبة عيد نياحة الأم سارة بديرها العامر بالمنيا

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد