الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الأنبار إلى 14

العراق
محمد على

أفاد الحشد الشعبي في العراق، بارتفاع عدد القتلى من الحشد في استهداف مقر قيادة عمليات الحشد في الأنبار إلى 14 عنصرًا قتيلاً.

وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية والقطاع الصحي ، إن غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن مقتل 14 مقاتلا على الأقل بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، إلى جانب إصابة 30 آخرين.

وأكدت قوات الحشد الشعبي في بيان ، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي وعدد من مرافقيه، واتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، قائلة إن غارة جوية أمريكية استهدفت “مقر القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني”.

وأضافت أن هذه الغارات تمثل “انتهاكا فاضحا لسيادة العراق، واستخفافا خطيرا بدماء أبنائه، وتكشف مجددا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية”.

وذكرت أنها تحمل “القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة”.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات استهدفت مقر الحشد الشعبي خلال اجتماع أمني حضره عدد من كبار القادة.

وتضم قوات الحشد الشعبي تحت لوائها فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية، وقد جرى دمجها رسميا ضمن القوات الأمنية العراقية وتشمل عدة جماعات موالية لإيران.

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه
