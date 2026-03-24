قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صدمة الخروج الأفريقي.. لماذا يؤجل الأهلي تغيير الجهاز الفني.. والحقيقة الكاملة في ملف فايلر؟
دعاء للميت مؤثر جدا.. ردده في جوف الليل
خبيئة الأقصر الأكبر منذ توت عنخ آمون.. تفاصيل مثيرة عن الكشف الأثري بمنطقة «القلايا»
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة
فرص عمل أمن وحراسة براتب 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية
دوي صفارات الإنذار في ديمونة والبحر الميت وإيلات والنقب
إعلام عبري: مجتبى خامنئي وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقا لاشتراطات إيران
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دوي صفارات الإنذار في ديمونة والبحر الميت وإيلات والنقب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطورًا لافتًا في وتيرة التصعيد، مع اتساع نطاق صفارات الإنذار لتشمل مناطق جديدة وحساسة في الجنوب، حيث دوت التحذيرات في ديمونة، والبحر الميت، وإيلات، إلى جانب مناطق واسعة في النقب، ما يعكس تحولًا نوعيًا في خريطة التهديدات واتساع رقعتها الجغرافية بشكل غير مسبوق.

ويُعد إدراج منطقة البحر الميت ضمن نطاق الإنذارات تطورًا مهمًا، إذ يشير إلى أن الهجمات لم تعد تقتصر على المدن المعروفة أو المواقع العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى نطاقات جغرافية أوسع، ما يعزز حالة الاستنفار الأمني ويضع الجبهة الداخلية تحت ضغط متواصل.

اتساع الإنذار

يعكس هذا الامتداد في إطلاق صفارات الإنذار قدرة الجهات المهاجمة على استهداف عمق أكبر داخل الأراضي الإسرائيلية، سواء من حيث المدى أو تنوع الأهداف. فمناطق مثل ديمونة، التي تضم منشآت استراتيجية، وإيلات التي تمثل منفذًا حيويًا على البحر الأحمر، تشكل أهدافًا ذات قيمة عالية، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية.

كما أن شمول مناطق واسعة من الجنوب، بما في ذلك محيط البحر الميت، يشير إلى تعدد مسارات التهديد، وهو ما قد يكون ناتجًا عن إطلاق صواريخ من اتجاهات مختلفة أو استخدام تقنيات متقدمة لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي. هذا التنوع يفرض تحديات كبيرة على منظومات الاعتراض، التي تجد نفسها أمام ضغط متزامن على عدة محاور.

ولا يقتصر تأثير هذا التصعيد على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى البعد النفسي، حيث تعيش قطاعات واسعة من السكان تحت وطأة الإنذارات المتكررة، ما يخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار، خاصة مع اتساع نطاق المناطق المستهدفة.

ضغط متزايد

يأتي هذا التطور في سياق تصعيد أوسع تشهده المنطقة، حيث تتزايد وتيرة الهجمات المتبادلة، ويتسع نطاقها ليشمل العمق، في مؤشر على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة. فمع كل جولة من التصعيد، تتآكل فعالية الردع التقليدي، ويزداد احتمال الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

صافرات الإنذار تل أبيب إيلات إيران النقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

