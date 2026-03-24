خرمشهر فائقة الثقل.. الصواريخ الإيرانية تدمر 3 مبانٍ في تل أبيب وتخلّف مئات المصابين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بدمار 3 مبان بالكامل على الأقل بمدينة تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية التي استهدف بها الحرس الثوري قلب الاحتلال في حرب عدوانية بدأت على إيران في 28 فبراير الماضي.



وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن صاروخا عنقوديا تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل فيما سبق وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم صواريخ خرمشهر فائقة الثقل برأس حربي يزن طنين وصواريخ قادر وصواريخ فتاح وفاتح وخيبر شكن وقيام ومسيرات مدمرة.

ونفذ الموجة الهجومية ضد أهداف في الأراضي المحتلة وقواعد للجيش الأمريكي في المنطقة.

كما أفادت الأنباء بسقوط شظية في منطقة مطار بن جوريون وشظايا صاروخ في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب.

مصابو الاحتلال

فيما قال قائد شرطة تل أبيب: هناك أضرار كبيرة في مواقع سقوط شظايا الصاروخ الإيراني في المدينة فيما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه جرى نقل 4829 مصابا إلى المستشفيات ولا يزال 111 منهم يتلقون العلاج منذ اندلاع الحرب ومستشفيات الاحتلال استقبلت 122 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.