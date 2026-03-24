الداخلية البحرينية: إخماد حريق في منشأة تابعة لإحدى الشركات جراء هجمات إيرانية

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني أخمد حريقا في منشأة تابعة لإحدى الشركات جراء الصواريخ الإيرانية.



وتواصل الجهات المختصة مباشرة إجراءاتها في الموقع.

و تم إطلاق صافرة الإنذار في البحرين، وطالبت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

قالت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس: «تم إطلاق صفارات الإنذار، يُحث المواطنون والمقيمون على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن».

في سياق متصل، أعلن المتحدث لوزارة الدفاع السعودية، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية للمملكة.

منذ مساء يوم الاثنين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيّرة استهدفت المنطقة الشرقية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع.