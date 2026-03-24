الأمن الروسي يحبط هجمات أوكرانية على موسكو وضواحيها

أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، اليوم الثلاثاء ، إحباط سلسلة هجمات خطط لها نظام كييف باستخدام القنابل والمسيرات.

وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - تلقيه معلومات تفيد بتحضير أجهزة أوكرانية لأعمال تخريبية وإرهابية في موسكو وضواحيها، تستهدف مواقع حيوية ومسئولين حكوميين وعسكريين من وزارة الدفاع الروسية وعناصر إنفاذ القانون.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد ألقى القبض على عميل استخباري أوكراني في وقت سابق، كان يجمع معلومات لصالح نظام كييف في جمهورية القرم الروسية.