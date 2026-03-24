أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة

تسببت حادثة انفجار مصفاة بورت آرثر الأمريكية في إثارة القلق داخل أسواق النفط العالمية، خاصة مع تأثيرها المحتمل على إمدادات الوقود والأنشطة الصناعية في الولايات المتحدة.

وتعد مصفاة بورت آرثر، الواقعة في ولاية تكساس، واحدة من أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة، بطاقة معالجة تفوق 600 ألف برميل يوميًا، وتلعب دورًا محوريًا في السوق الأمريكي والعالمي على حد سواء.

بورت آرثر.. العملاق الأمريكي

تأسست مصفاة بورت آرثر في أواخر القرن العشرين، وتتميز ببنية تحتية ضخمة تشمل خطوط أنابيب وشبكات توزيع متقدمة، تجعلها مركزًا رئيسيًا لتكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية أساسية مثل البنزين والديزل والوقود النفاث.

وتعتمد المصافي الأمريكية الكبرى مثل بورت آرثر على واردات النفط الخام من أنحاء العالم، بما في ذلك النفط السعودي، وهو ما يربطها بشكل غير مباشر بمؤثرات أرامكو على أسواق الطاقة العالمية.

وتعد المصافي مثل بورت آرثر نقطة محورية في استقرار الأسعار، حيث يمكن لأي توقف أو خلل تقني فيها أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار على الصعيد المحلي والدولي، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع أحداث سياسية أو تقلبات في الإنتاج العالمي.

الانفجار وتداعياته

وقع الانفجار في أحد خطوط الإنتاج في مصفاة بورت آرثر، وأسفر عن إغلاق جزئي للمصفاة، مع تقارير عن إصابات بين العاملين، دون إعلان رسمي بعد عن أعداد محددة أو حجم الخسائر المالية. هذا الحادث يأتي في وقت حساس للأسواق، بعد موجات من تقلبات الأسعار العالمية التي شهدتها الأشهر الأخيرة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وتأثير سياسات الطاقة الأمريكية.

ويتابع ملك أرامكو السعودية بشكل مباشر تداعيات هذه الحادثة على الأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على الطلب على النفط الخام السعودي. فالتوقف الجزئي للمصفاة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام، وبالتالي رفع أسعار العقود الآجلة، وهو ما يمثل فرصة واستحقاقًا لاستراتيجية أرامكو في ضبط ميزان العرض العالمي.

كما أن هذه الأحداث تبرز هشاشة البنية التحتية للمصافي الكبرى، حيث يكشف أي خلل أو حادثة عن مدى تعرض السوق العالمي للتذبذب المفاجئ، وما يترتب عليه من مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والطاقة في الولايات المتحدة والدول المستوردة للنفط.