الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟
الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة

مصفاة بورت آرثر الأمريكية
مصفاة بورت آرثر الأمريكية
تسببت حادثة انفجار مصفاة بورت آرثر الأمريكية في إثارة القلق داخل أسواق النفط العالمية، خاصة مع تأثيرها المحتمل على إمدادات الوقود والأنشطة الصناعية في الولايات المتحدة. 

وتعد مصفاة بورت آرثر، الواقعة في ولاية تكساس، واحدة من أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة، بطاقة معالجة تفوق 600 ألف برميل يوميًا، وتلعب دورًا محوريًا في السوق الأمريكي والعالمي على حد سواء.

بورت آرثر.. العملاق الأمريكي

تأسست مصفاة بورت آرثر في أواخر القرن العشرين، وتتميز ببنية تحتية ضخمة تشمل خطوط أنابيب وشبكات توزيع متقدمة، تجعلها مركزًا رئيسيًا لتكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية أساسية مثل البنزين والديزل والوقود النفاث. 

وتعتمد المصافي الأمريكية الكبرى مثل بورت آرثر على واردات النفط الخام من أنحاء العالم، بما في ذلك النفط السعودي، وهو ما يربطها بشكل غير مباشر بمؤثرات أرامكو على أسواق الطاقة العالمية.

وتعد المصافي مثل بورت آرثر نقطة محورية في استقرار الأسعار، حيث يمكن لأي توقف أو خلل تقني فيها أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار على الصعيد المحلي والدولي، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع أحداث سياسية أو تقلبات في الإنتاج العالمي.

الانفجار وتداعياته

وقع الانفجار في أحد خطوط الإنتاج في مصفاة بورت آرثر، وأسفر عن إغلاق جزئي للمصفاة، مع تقارير عن إصابات بين العاملين، دون إعلان رسمي بعد عن أعداد محددة أو حجم الخسائر المالية. هذا الحادث يأتي في وقت حساس للأسواق، بعد موجات من تقلبات الأسعار العالمية التي شهدتها الأشهر الأخيرة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وتأثير سياسات الطاقة الأمريكية.

ويتابع ملك أرامكو السعودية بشكل مباشر تداعيات هذه الحادثة على الأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على الطلب على النفط الخام السعودي. فالتوقف الجزئي للمصفاة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام، وبالتالي رفع أسعار العقود الآجلة، وهو ما يمثل فرصة واستحقاقًا لاستراتيجية أرامكو في ضبط ميزان العرض العالمي.

كما أن هذه الأحداث تبرز هشاشة البنية التحتية للمصافي الكبرى، حيث يكشف أي خلل أو حادثة عن مدى تعرض السوق العالمي للتذبذب المفاجئ، وما يترتب عليه من مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والطاقة في الولايات المتحدة والدول المستوردة للنفط.

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا مع المؤسسة الأمنية لبحث تطورات الحرب

أرشيفية

تنظيم المخلفات الطبية في مصر.. شروط التراخيص ونظام التتبع الإلكتروني

غاز

اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد