الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حادث مأساوي في نيويورك.. مصرع طيارين بعد اصطدام طائرة بسيارة إطفاء| صور

حادث مأساوي في مطار لاجوارديا
علي صالح

تحوّل هبوط روتيني لطائرة تابعة لشركة "إير كندا"، إلى حادث مأساوي مساء الأحد، بعد اصطدامها بسيارة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك.
 

وأسفر الحادث عن مقتل الطيار ومساعده وإصابة العشرات، وسط إشادات واسعة بردة فعلهما التي وُصفت بأنها أنقذت أرواح الركاب.

وكانت الطائرة، من طراز "بومباردييه CRJ-900"، قادمة من مونتريال وعلى متنها 72 راكبًا وطاقم مكوّن من أربعة أفراد، عندما وقع الاصطدام أثناء الهبوط في ظل ظروف جوية ماطرة، بسرعة تُقدّر بنحو 150 ميلًا في الساعة.


وأسفر الحادث عن مقتل الطيار أنطوان فورست (30 عامًا) ومساعده ماكنزي غونثر، فيما تم نقل 41 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة، بينهم رجلا إطفاء كانا على متن الشاحنة، وقد وُصفت حالتهما بالمستقرة.

بطولة في اللحظات الأخيرة

وأشاد عدد من الركاب بسلوك الطاقم، مؤكدين أن ردود الفعل السريعة للطيارين ساهمت في الحد من الخسائر البشرية.

وقالت إحدى الراكبات إنها "مدينة لهما بحياتها"، مشيرة إلى أن محاولتهما إيقاف الطائرة في اللحظات الأخيرة كانت حاسمة.

كما أفاد راكب آخر، بأنه شعر بفرملة شديدة فور ملامسة الطائرة للمدرج، معتبرًا أن تلك المناورة حالت دون وقوع كارثة أكبر.

تفاصيل الاصطدام والتحقيقات

وأظهرت تسجيلات المراقبة أن الطائرة كانت تهبط في اللحظة نفسها التي عبرت فيها سيارة الإطفاء المدرج، بعد حصولها على إذن للتوجه إلى طائرة أخرى كانت تعاني من مشكلة داخلية تتعلق بوجود روائح أثرت على طاقمها.

وكشفت تسجيلات برج المراقبة أن تحذيرات عاجلة وُجهت لسائق سيارة الإطفاء قبل ثوانٍ من الاصطدام، إلا أن الوقت لم يكن كافيًا لتفادي الحادث.

وفي أعقاب الواقعة، باشرت الجهات الفيدرالية المختصة، وعلى رأسها المجلس الوطني لسلامة النقل، تحقيقًا شاملًا للوقوف على أسباب الحادث، حيث تم بالفعل استرجاع الصندوقين الأسودين (مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمرة القيادة) لتحليلها في مختبرات متخصصة.

خسائر مادية وتعطّل المطار

وأظهرت صور من موقع الحادث دمارًا كبيرًا، حيث تحطمت سيارة الإطفاء بالكامل، فيما تعرضت مقدمة الطائرة لأضرار جسيمة وانفصلت جزئيًا بفعل قوة الاصطدام.

كما أدى الحادث إلى إغلاق مطار لاغوارديا لساعات عدة، قبل أن يُعاد فتحه بشكل جزئي مع استمرار عمليات التحقيق وإزالة الحطام.

مسيرة الطيارين

وكان الطيار أنطوان فورست يُعد من الوجوه الصاعدة في عالم الطيران، إذ بدأ شغفه مبكرًا وواصل تطوير مهاراته حتى التحق بشركات طيران كندية، فيما انضم مساعده ماكنزي غونثر حديثًا إلى المجال بعد تخرجه في برنامج متخصص في تكنولوجيا الطيران.

وقد عبّرت جهات تعليمية وزملاء عن حزنهم العميق لفقدانهما، مؤكدين أن رحيلهما يُعد خسارة كبيرة لقطاع الطيران.

تساؤلات حول إجراءات السلامة

وفي ظل تضارب الأنباء حول عدد المراقبين الجويين وقت الحادث، أكدت الجهات المختصة أن التحقيق سيشمل مراجعة إجراءات العمل داخل برج المراقبة، بما في ذلك توزيع المهام وساعات العمل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ويُنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن الأسباب الدقيقة للحادث، وسط مطالب بتشديد معايير السلامة في المطارات المزدحمة.

إير كندا مطار لاغوارديا مدينة نيويورك بومباردييه مونتريال

