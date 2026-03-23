إغلاق مطار لاغوارديا بنيويورك بعد إصابة 4 أشخاص.. اعرف السبب

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إغلاق مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك وتوقف الرحلات الجوية به عقب اصطدام طائرة تابعة لشركة طيران كندية بسيارة إطفاء على مدرج المطار مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأوضحت شبكة (إن بي سي) الأمريكية أنه وفقا لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، اصطدمت الطائرة، وهي رحلة تابعة لشركة جاز للطيران تعمل لصالح طيران كندا، بسيارة تابعة لهيئة الموانئ كانت تستجيب لحادث منفصل الساعات الماضية.

وأصيب الطيار ومساعده بإصابات بالغة، كما أصيب رقيب وضابط شرطة بكسور في الأطراف وحالتهما مستقرة في المستشفى، وفقا لمعلومات أولية من مصدرين.

وأفادت مصادر للشبكة أن الطائرة كانت في نهاية مرحلة الهبوط وتسير بسرعة حوالي 30 ميلا في الساعة عندما وقع الاصطدام.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة من طراز بومباردييه CRJ-900 ذات المحركين، تابعة لشركة طيران كندا إكسبريس، المعروفة باسم جاز أفييشن، ومقرها مونتريال.

وقالت إن الحادث وقع على المدرج رقم 4 في مطار لاغوارديا، مؤكدة أنها تجري تحقيقا في الحادث.

وأفادت شركة جاز أفييشن بأن 72 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم كانوا على متن الرحلة 8646، لكنها أوضحت أن هذه الأرقام تستند إلى قائمة الركاب الأولية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة ركاب جاثمة على المدرج وقمرة القيادة مرتفعة والجزء السفلي من مقدمة جسم الطائرة محطم.