مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن رويترز عن 3 مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن الرئيس الأمريكي ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه من غير المرجح أن توافق إيران على المطالب الأمريكية.

ودوت صفارات الإنذار محذّرة من إطلاق صواريخ وقذائف في العديد من بلدات منطقة النقب المحتلة بجنوب إسرائيل، بما في ذلك مدينتا ديمونا وعراد، وذلك في أعقاب رصد هجمات صاروخية قادمة من إيران.

وأفادت تقارير، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بتضرر عدة منازل في مدينة روش هاعين وسط الأراضي المحتلة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض لصواريخ أُطلقت باتجاه وسط إسرائيل، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، أنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل، محذرًا من احتمال تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة تشمل النقب الجنوبي، ووادي عربة، ومنطقة البحر الميت، إضافة إلى يهودا، وكذلك النقب الأوسط والغربي.

في سياق متصل، وبعد الضربة التي استهدفت تل أبيب، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجمات على منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية الصاروخية في غرب إيران. بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير من طهران بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مختلف أنحاء العاصمة.