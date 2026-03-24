جنازة مهيبة.. تشييع جثمان طبيب الغلابة في قويسنا وسط حضور كبير من الأهالي

شيع العشرات من أهالي قرية طه شبرا بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان الطبيب سعيد الليثي الدكر، مدير جمعية الشبان المسلمين، واستشاري الجراحة العامة بمستشفى قويسنا المركزي سابقًا.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان عقب صلاة الظهر وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وأكد الأهالي أن الدكتورة سعيد الليثي كان يلقب بطبيب الغلابة وكان مثالًا يُحتذى في الخُلق والعمل العام، محبوبًا بين أهالي مركز قويسنا جميعًا، وبين أبناء قريته على وجه الخصوص.

وأكدوا أنه لم يتأخر يومًا عن خدمة الناس، وكان دائم السعي للإصلاح بين الجميع، حاضرًا في كل موقف يحتاج إلى شهامة ورجولة.

فيما أصدرت مديرية الصحة في محافظة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل جاء كالآتي “ البقاء والدوام لله يتقدم الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله الفقيد الراحل الدكتور سعيد الليثي استشاري الجراحة العامة بمستشفى قويسنا المركزي سابقًا سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ”.