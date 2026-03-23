الرئيس السيسي لنظيره الإندونيسي: مصر تدعم أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة
إيقاف الحرب على البنية التحتية لمدة 5 أيام.. مباحثات مثمرة بين ترامب و إيران
بعد وداع إفريقيا والكاس.. هل يواجه الأهلي شبح موسم صفري؟
الرئيس السيسي يعرض جهود مصر لوقف التصعيد بالمنطقة على رئيس اندونيسيا
انخفاض أسعار النفط 6% عقب إعلان ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة بإيران
المالية: تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير عودة الشحنات المرتجعة للمصدرين
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
توروب وتمرد النجوم.. كواليس خروج الأهلي المهين من دوري أبطال إفريقيا
أبواب الرزق.. 2289 فرصة عمل للشباب.. اعرف الأماكن والشروط
"مش رسمية".. التعليم تنفي صحة بطاقة تحديد مسار البكالوريا المتداولة بفيس بوك
ترامب يعلن وقف الحرب على إيران لمدة 5 أيام
الزراعة: نستهدف تعظيم القيمة المضافة لـ الذهب الأبيض
صحة المنوفية تنقذ الحالات الحرجة بمستشفيات المحافظة

صحة المنوفية
صحة المنوفية

 واصلت مستشفيات محافظة المنوفية تقديم نموذج مشرف في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

شهدت مستشفى أشمون العام بقيادة الدكتور إبراهيم ناصر أداءً متميزًا لفريق القسطرة القلبية خلال وقفة عيد الفطر، و نجاحات متميزة  حيث نجح الفريق في التعامل مع 6 حالات طارئة، من بينها حالة معقدة لمريض سبق له إجراء جراحة قلب مفتوح.

وتم التدخل باستخدام تقنية شفط الجلطات، بعد اكتشاف جلطة كبيرة داخل وصلة وريدية متصلة بالشريان التاجي، حيث تم شفطها بدقة وتركيب دعامة بنجاح، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض وتحسن حالته بشكل ملحوظ.

 وفي إنجاز طبي آخر، شهدت مستشفى قويسنا المركزي بقيادة الدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات و القائم بعمل مدير المستشفى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذ مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، في  جراحة دقيقة تنقذه  من نزيف بالمخ ، حيث وصل إلى قسم الطوارئ مصابًا بكسر منخسف مركب بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وعلى الفور، تم تجهيز المريض وإدخاله غرفة العمليات، حيث أجرى فريق مشترك من جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين عملية دقيقة استغرقت أكثر من 4 ساعات، تم خلالها:

رفع الكسر المنخسف

ترقيع الأم الجافية

تفريغ النزيف بالمخ

تثبيت عظام الجمجمة بشرائح ومسامير وشبكة طبية

وقد خرج المريض من العملية بحالة مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة داخل الرعاية المركزة.

 جاء هذا النجاح بفضل التكامل والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية، بقيادة إدارة المستشفى، وبمشاركة أطباء الجراحة والتخدير، إلى جانب فرق التمريض وفنيي الأشعة والتخدير، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لإنقاذ حياة المريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن فرقنا على قدر المسئولية وان المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية خلال إجازة عيد الفطر، مع دعم أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان تواجد الفرق الطبية في جميع التخصصات على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه تم تفعيل غرف الأزمات والمتابعة المستمرة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس كفاءة الأطقم الطبية وإخلاصهم في أداء رسالتهم الإنسانية، وأن خدمة المريض تظل دائمًا على رأس أولويات المنظومة الصحية بالمحافظة.

 وتواصل مديرية الصحة بالمنوفية تأكيدها على جاهزية جميع المستشفيات للتعامل مع مختلف الحالات، في رسالة طمأنة للمواطنين وفي إطار منظومة صحية متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في كل وقت، خاصة خلال فترات الذروة والأعياد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

الجزيري ليس الأول في الزمالك.. نجوم عالميون لعبوا كحراس مرمى في اللحظات الحاسمة

منتخب السعودية

غيابات في قائمة منتخب السعودية قبل مواجهة مصر وديا

محمد صلاح

المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر يكشف سر احترافية محمد صلاح في أوروبا

بالصور

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد