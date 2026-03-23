صحة المنوفية تنقذ الحالات الحرجة بمستشفيات المحافظة

واصلت مستشفيات محافظة المنوفية تقديم نموذج مشرف في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

شهدت مستشفى أشمون العام بقيادة الدكتور إبراهيم ناصر أداءً متميزًا لفريق القسطرة القلبية خلال وقفة عيد الفطر، و نجاحات متميزة حيث نجح الفريق في التعامل مع 6 حالات طارئة، من بينها حالة معقدة لمريض سبق له إجراء جراحة قلب مفتوح.

وتم التدخل باستخدام تقنية شفط الجلطات، بعد اكتشاف جلطة كبيرة داخل وصلة وريدية متصلة بالشريان التاجي، حيث تم شفطها بدقة وتركيب دعامة بنجاح، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض وتحسن حالته بشكل ملحوظ.

وفي إنجاز طبي آخر، شهدت مستشفى قويسنا المركزي بقيادة الدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات و القائم بعمل مدير المستشفى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذ مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، في جراحة دقيقة تنقذه من نزيف بالمخ ، حيث وصل إلى قسم الطوارئ مصابًا بكسر منخسف مركب بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وعلى الفور، تم تجهيز المريض وإدخاله غرفة العمليات، حيث أجرى فريق مشترك من جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين عملية دقيقة استغرقت أكثر من 4 ساعات، تم خلالها:

رفع الكسر المنخسف

ترقيع الأم الجافية

تفريغ النزيف بالمخ

تثبيت عظام الجمجمة بشرائح ومسامير وشبكة طبية

وقد خرج المريض من العملية بحالة مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة داخل الرعاية المركزة.

جاء هذا النجاح بفضل التكامل والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية، بقيادة إدارة المستشفى، وبمشاركة أطباء الجراحة والتخدير، إلى جانب فرق التمريض وفنيي الأشعة والتخدير، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لإنقاذ حياة المريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن فرقنا على قدر المسئولية وان المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية خلال إجازة عيد الفطر، مع دعم أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان تواجد الفرق الطبية في جميع التخصصات على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه تم تفعيل غرف الأزمات والمتابعة المستمرة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس كفاءة الأطقم الطبية وإخلاصهم في أداء رسالتهم الإنسانية، وأن خدمة المريض تظل دائمًا على رأس أولويات المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتواصل مديرية الصحة بالمنوفية تأكيدها على جاهزية جميع المستشفيات للتعامل مع مختلف الحالات، في رسالة طمأنة للمواطنين وفي إطار منظومة صحية متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في كل وقت، خاصة خلال فترات الذروة والأعياد.