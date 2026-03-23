مصرع شخص خلال نقل عزال عروس في المنوفية ونشوب مشاجرة وضبط أطرافها

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء نقل عزال عروس بقرية العطف بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

ونشبت مشاجرة عقب وقوع الحادث بين طرفين أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات مختلفة وتم ضبط طرفي المشاجرة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم بقرية العطف أثناء نقل عزال عروس بالقرية.

وبالانتقال تبين إصابة شخص وبنقله إلي المستشفي توفي متأثرا بإصابته.

ونشبت مشاجرة عقب الحادث بين عدد من الأشخاص بالشوم وأسلحة بيضاء وتم إصابة عدد من الاشخاص وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.