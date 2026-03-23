الرئيس السيسي لنظيره الإندونيسي: مصر تدعم أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة
إيقاف الحرب على البنية التحتية لمدة 5 أيام.. مباحثات مثمرة بين ترامب و إيران
بعد وداع إفريقيا والكاس.. هل يواجه الأهلي شبح موسم صفري؟
الرئيس السيسي يعرض جهود مصر لوقف التصعيد بالمنطقة على رئيس اندونيسيا
انخفاض أسعار النفط 6% عقب إعلان ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة بإيران
المالية: تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير عودة الشحنات المرتجعة للمصدرين
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
توروب وتمرد النجوم.. كواليس خروج الأهلي المهين من دوري أبطال إفريقيا
أبواب الرزق.. 2289 فرصة عمل للشباب.. اعرف الأماكن والشروط
"مش رسمية".. التعليم تنفي صحة بطاقة تحديد مسار البكالوريا المتداولة بفيس بوك
ترامب يعلن وقف الحرب على إيران لمدة 5 أيام
الزراعة: نستهدف تعظيم القيمة المضافة لـ الذهب الأبيض
محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 9 مقابر مخالفة بكفر داود بالسادات وتعديات على الأراضي الزراعية

مروة فاضل

تابع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء خلال أجازة عيد الفطر ، في الرصد الميداني والازالة الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، من  تنفيذ إزالة فورية لـ9 مقابر مخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية بحوض الجبل بكفر داود على مساحة إجمالية 110متر ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة لعدم التعدي مرة أخرى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا،  بضبط حالة استكمال أعمال بناء بدون ترخيص علي مساحه 25 متر تقريبا بكفر شحاته، وتم فك الشدة الخشبية لعدد من الأعمدة الخرسانية ، وإزالة3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنواحي قشطوخ بمساحة 30م2، وكمشيش على مساحة 185م2 ، وبمم على مساحة 250م وعمل تحرير محاضر تبوير وتم التعامل الفوري واتخاذ اللازم قانونياً.

وفى الباجور ، تم تنفيذ إزالة ليلية لحالة تعدى على قطعة أرض بمساحة 2600 م2 بالغنامية عبارة عن تجهيز خزان أرضى والشروع في القواعد الخرسانية لبناء قاعة أفراح وتمت الازالة واتخاذ اللازم حيال رصد المخالفة وعدم تمكين المتعدين من إستكمال أعمال البناء،  وتم إزالة3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 400متر بالكتامية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة أسمنتية. 

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، حملات مفاجئة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية  ومتغيرات مكانية بنواحى سرسموس وكفر الجمالة وزاوية الناعورة ودراجيل وساحل الجوابر وزاوية البقلى، وتم  التواجد الميداني للمختصين والازالة فى المهد واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات المرور الميداني بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الزراعة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف  وتحرير محاضر تبوير للمتعدين ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن يسمح بالتهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

الزراعة

الزراعة: التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفني للمزارعين بالمحافظات

الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا بالبحيرة

الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا بالبحيرة.. صور

المتعافين من الادمان

صندوق الإدمان ينظم رحلات نيلية للمتعافين خلال اجازة العيد

بالصور

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

