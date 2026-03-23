محافظ المنوفية: إزالة 9 مقابر مخالفة بكفر داود بالسادات وتعديات على الأراضي الزراعية

تابع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء خلال أجازة عيد الفطر ، في الرصد الميداني والازالة الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، من تنفيذ إزالة فورية لـ9 مقابر مخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية بحوض الجبل بكفر داود على مساحة إجمالية 110متر ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة لعدم التعدي مرة أخرى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بضبط حالة استكمال أعمال بناء بدون ترخيص علي مساحه 25 متر تقريبا بكفر شحاته، وتم فك الشدة الخشبية لعدد من الأعمدة الخرسانية ، وإزالة3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنواحي قشطوخ بمساحة 30م2، وكمشيش على مساحة 185م2 ، وبمم على مساحة 250م وعمل تحرير محاضر تبوير وتم التعامل الفوري واتخاذ اللازم قانونياً.

وفى الباجور ، تم تنفيذ إزالة ليلية لحالة تعدى على قطعة أرض بمساحة 2600 م2 بالغنامية عبارة عن تجهيز خزان أرضى والشروع في القواعد الخرسانية لبناء قاعة أفراح وتمت الازالة واتخاذ اللازم حيال رصد المخالفة وعدم تمكين المتعدين من إستكمال أعمال البناء، وتم إزالة3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 400متر بالكتامية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة أسمنتية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، حملات مفاجئة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية بنواحى سرسموس وكفر الجمالة وزاوية الناعورة ودراجيل وساحل الجوابر وزاوية البقلى، وتم التواجد الميداني للمختصين والازالة فى المهد واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات المرور الميداني بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الزراعة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف وتحرير محاضر تبوير للمتعدين ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن يسمح بالتهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.