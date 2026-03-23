تحرير 130 محضر مخالفات في حملات على المخابز والأسواق بالمنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز ، وخاصةً خلال أجازة عيد الفطر ، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

أشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين إلي أنه تم اليوم الإثنين تحرير 82 محضر تمويني مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل ، و 48 محضر مخالفات أسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن بنطاق المحافظة ، وضبط مايقرب من 100 كجم أسماك فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بقويسنا.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق التام مع الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري.

وشدد محافظ المنوفية بمواصلة الجهود وتكثيف شن الحملات التفتيشية بالتعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وردع المخالفين تحقيقاً للصالح العام.