لف الدبلة 7 مرات وعلاقتة بخطوبة ملك زاهر، لم تعد مجرد فكرة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى قصة واقعية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المتابعين، بعدما تصدر تريند لف الدبلة 7 مرات المشهد خلال الساعات الماضية وأصبح حديث الجمهور.

وجاء هذا الاهتمام عقب إعلان الممثلة الشابة ملك زاهر خطوبتها على نجل الإعلامي عمرو الليثي، حيث لفت انتباه المتابعين مقطع متداول ظهرت فيه صديقتها وهي تقوم بلف الدبلة حول إصبعها 7 مرات، وهو ما أعاد إحياء النظرية المرتبطة بهذا الطقس الرمزي، والتي يعتقد البعض أنها ترتبط بجذب الحظ في العلاقات العاطفية.

جدل واسع وتفسيرات متباينة حول لف الدبلة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

انتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل، وأثار موجة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، فبينما رأى البعض أن ما حدث مجرد مصادفة لا أكثر، اعتبره آخرون إشارة رمزية ذات دلالة حظ جعلت هذا الترند يتحول من مجرد فكرة متداولة إلى واقع لفت الأنظار.

أصل تريند لف الدبلة 7 مرات

بحسب تقرير منشور على موقع "shiningdiamonds"، فإن فكرة لف الخاتم أو ارتداء 7 خواتم لدى العزباء مستوحاة من تقاليد قديمة، مثل طقوس سابتابادي في الهندوسية، حيث يتم قطع سبعة عهود خلال مراسم الزواج، ما يجعل الرقم 7 مرتبطًا بالاكتمال والارتباط.

كما تشير بعض الثقافات إلى أن توريث خاتم الخطوبة كإرث عائلي قد يُنظر إليه كرمز لجلب السعادة والاستقرار في الزواج، بشرط أن تكون التجربة السابقة ناجحة وسعيدة. وفي سياقات شعبية أخرى، يعتقد البعض أن الشعور بحكة في إصبع البنصر دون سبب قد يكون إشارة رمزية لقرب الارتباط.

خطوبة ملك زاهر في أجواء عائلية

احتفلت ملك زاهر بخطوبتها في أجواء هادئة اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين، وسط حالة من البهجة والخصوصية.

ويُذكر أن العريس هو السيناريست شريف الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي، وينتمي إلى عائلة ذات حضور بارز في الوسط الفني والإعلامي، وهو ما أضفى اهتمامًا إضافيًا على الحدث.

وجاءت الخطوبة بعد قصة حب حديثة بين الطرفين، تميزت بالتفاهم والدعم المتبادل، لتُتوَّج رسميًا بهذه الخطوة التي تمثل بداية مرحلة جديدة في حياتهما، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.