وزير الخارجية الروسي: طهران أبدت حسن نية ونأمل أن يرد الطرف الآخر بالمثل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العمليات الأمريكية والإسرائيلية لا تهدد الشرق الأوسط فحسب بل حركة التجارة وأسواق الطاقة في العالم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: مقتنعون بأن تكاتف دول الشرق الأوسط وحده هو ما يخدم مصالح المنطقة وليس القوة والديكتاتورية.



ولفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل بشكل غير بناء مع التهديدات النووية في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن طهران أبدت حسن نية ونأمل أن يرد الطرف الثاني بالمثل، وأنه يجب خفض التصعيد في المنطقة من خلال المفاوضات، وأن الأقلية الغربية تسعى للحفاظ على ما تبقى من هيمنتها في الشرق الأوسط.