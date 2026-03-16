لافروف: مستعدون للوساطة في الأزمة الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، استعداد بلاده للقيام بدور الوساطة في الأزمة الإيرانية الحالية إذا لذم الأمر، مؤكدا أن موسكو تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية السياسية.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي، عقب محادثاتهما في موسكو - إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارا جاهزية روسيا للقيام بدور الوسيط إذا دعت الحاجة. وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ولفت إلى أن الدول التي خططت للهجوم على إيران كانت تتوقع السيطرة عليها وإخضاعها بالكامل في غضون 24 ساعة، أو حتى ساعات قليلة، لكنها بدأت تدرك الآن مدى خطئها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال - في وقت سابق - معلّقا على موقف روسيا بشأن تسوية الصراع حول إيران، إن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة بأفضل ما لديها، وستكون سعيدة للقيام بذلك.