وزير الخارجية الروسي: نرفض الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، واصفا إياها بأنها غير مقبولة على الإطلاق، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية عقب مكالمته الهاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "شدد سيرجي لافروف على عدم قبول الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، لأنها تشكل مخاطر غير مقبولة على سلامة العاملين الروس وتحمل عواقب بيئية كارثية لجميع دول المنطقة".

وتتصاعد التوترات في منطقة الخليج عقب سلسلة من الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية، ما أثار قلق المجتمع الدولي حول الأمن النووي والبيئة في المنطقة، وتدعو روسيا إلى ضبط النفس والامتناع عن أي هجمات تهدد استقرار المنطقة.