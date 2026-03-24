بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، بعد موجة ارتفاع كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ونستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل أسعار الفراخ اليوم .

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بعد التراجع الجديد بين 80 - 81 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء للكيلو للمستهلك في المحلات ما بين 84 - 94 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات عن أمس، و20 جنيهًا كإجمالي انخفاض خلال أسبوع.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وعلى مستوى الفراخ الساسو اليوم، استقرت أسعارها بين 98 - 99 جنيهًا بالمزارع، وتراوحت بين 102 - 112 جنيهًا في الأسواق والمحلات للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوحت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء للمستهلكين في السوق والمحلات بين 115 - 130 جنيهًا، حسب المنطقة السكنية.

سعر البانيه اليوم

ويختلف سعر كيلو البانيه بين منطقة سكنية لأخرى، حيث يتراوح متوسط سعر الكيلو بين 220 إلى 250 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 185 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 170 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 139 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 240 و326 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 - 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 285 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 128 جنيها جملة، لتباع للمستهلك بنحو 138 جنيها الكرتونة.

ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 125 جنيها بالمزارع، لتباع للمستهلك بسعر 135 جنيها الكرتونة بأسواق التجزئة.

وسجل سعر البيض البلدي 135 جنيها للكرتونة بسعر الجملة، ويصل للمستهلك بسعر 145 جنيها الكرتونة.