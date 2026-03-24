قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون
اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟
ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. اعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي
وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة
الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟
24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام
نقطة نظام.. النقل تنشر حملة للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية لبعض الركاب
بعد استهداف محطتين للطاقة بإيران.. انفجار ضخم في أكبر مصافي النفط في أمريكا| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

شيماء مجدي

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا ملحوظا بالمزارع والأسواق وذلك بعد قلة الإقبال على الشراء واتجاه المستهلكين لشراء الأسماك الطازجة والرنجة والفسيخ.
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 80 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 5  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 92 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 110  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 240 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات
 

ومن جانبه ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن الدواجن تُعد سلعة حية تتسم بمرونة شديدة في التسعير صعودًا وهبوطًا، موضحًا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا مؤقتًا بنسبة وصلت إلى نحو 20% تزامنًا مع صرف الرواتب ودخول الموسم الاستهلاكي لشهر رمضان. 

وأشار "الزيني" خلال تصريحات تليفزيونية،  إلي أن السوق يشهد إنتاجًا وفيرًا من الدواجن، إلا أن الزيادة المفاجئة في الطلب جاءت نتيجة تكالب المواطنين على الشراء والتخزين عقب صرف المرتبات، إلى جانب بدء موائد الرحمن في الاستعداد، معتبرًا أن نمط الاستهلاك في رمضان يعتمد بشكل كبير على التخزين .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

كامويش

قرار صادم.. الأهلي يحسم مصير مهاجم سوبر خلال ساعات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

إمام عاشور

من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

ترشيحاتنا

النائب سعيد العماري

برلماني: مصر تقود جهودا دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وأمريكا وإيران

مجلس النواب

برلماني: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة لدعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة لتعزيز الالتزام بتعديلات الكهرباء الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد