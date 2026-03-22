اقتصاد

20 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

آية الجارحي

تراجعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، خلال إجازة عيد الفطر المبارك بعد أن شهدت أرتفاع قوي على مدار الـ 45 يوما الماضية، وسط زيادة ملحوظة في الطلب قبل وخلال شهر رمضان 2026.

وهبطت أسعار الدواجن بنحو 20 جنيها في الكيلو الواحد، حيث انخفضت أسعار الدواجن من مستوى الـ 106 إلى 86 جنيها في المزارع.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 86 جنيها، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 96 و100 جنيه وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد ثالث ايام عيد الفطر المبارك في المزارع والأسواق  ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 86 جنيه في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 96 و100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 106 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 19و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 100و110 جنيها.

سعر البانيه: بين 220و230 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55و65 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.


 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد أسعار الدواجن اليوم الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

