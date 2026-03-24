الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟
24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام
نقطة نظام.. النقل تنشر حملة للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية لبعض الركاب
بعد استهداف محطتين للطاقة بإيران.. انفجار ضخم في أكبر مصافي النفط في أمريكا| صور
مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي
زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي
بـ 7 أرواح.. إحباط محاولة اغتيال بن غفير وشرطة الاحتلال تكشف التفاصيل
بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك
دعاء الفجر المستجاب.. أفضل الأدعية مع بداية اليوم لطلب الرزق والبركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 تراجعًا في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق في القاهرة وباقي المحافظات، مع تغيرات ملحوظة في أسعار الأعيرة المختلفة وكذلك الجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر

عيار 24: 7,910 جنيه للبيع – 7,770 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6,920 جنيهًا للبيع – 6,800 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5,930 جنيهًا للبيع – 5,830 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,615 جنيهًا للبيع – 4,535 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 55,360 جنيهًا للبيع – 54,400 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 245,985 جنيهًا للبيع – 241,720 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4,406.65 دولار

سعر الذهب الان

أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,910 جنيهًا للبيع و7,770 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع و6,800 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,930 جنيهًا للبيع و5,830 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,615 جنيهًا للبيع و4,535 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,360 جنيهًا للبيع و54,400 جنيهًا للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق المحلية نحو 245,985 جنيهًا للبيع و241,720 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,406.65 دولار.

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 55.82 جنيهًا، مقارنة بنحو 52.39 جنيهًا في البنوك.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

كامويش

قرار صادم.. الأهلي يحسم مصير مهاجم سوبر خلال ساعات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

سعر الدولار اليوم

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني

ترشيحاتنا

الجوازات

الأوراق المطاوبة لحصول الأجانب من أم مصرية على الجنسية

صوره من الحربق

دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بمطعم في الدقهلية

المنشور

مصدر أمنى ينفى الاعتداء على فتاة محتجزة بقسم شرطة بالقاهرة

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد