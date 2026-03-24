الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

يُعد الشاي بلبن من أكثر المشروبات شعبية في البيوت العربية، خاصة في مصر، حيث لا يخلو يوما من كوب دافئ يمنح شعورًا بالراحة.

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

خلف هذا المشروب البسيط، تطرح تساؤلات كثيرة: هل هو مفيد فعلًا أم يحمل أضرارًا صامتة؟ في هذا المقال نكشف الحقيقة الكاملة بأسلوب علمي مبسط، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو الشاي بلبن؟

هو مزيج من الشاي غالبًا الشاي الأسود مع الحليب، وقد يُضاف إليه السكر حسب الرغبة. هذا المزيج يجمع بين فوائد مكونين مهمين، لكنه في نفس الوقت قد يُفقد بعض الخصائص الصحية لكل منهما.

فوائد الشاي بلبن

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة



1- مصدر للطاقة وتحسين المزاج

يحتوي الشاي على الكافيين الذي يساعد على زيادة التركيز والانتباه، بينما يمنح الحليب إحساسًا بالشبع والاسترخاء.

2- دعم صحة العظام

الحليب غني بالكالسيوم، مما يساعد في تقوية العظام والأسنان، خاصة لدى النساء وكبار السن.

3- تقليل حموضة المعدة

إضافة الحليب للشاي قد تقلل من تأثيره الحامضي، ما يجعله ألطف على المعدة مقارنة بالشاي الأسود وحده.

4- تحسين عملية الهضم

عند تناوله باعتدال، يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي بعد الوجبات.

هل يفقد الشاي فوائده عند إضافة الحليب؟

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة الحليب قد تقلل من امتصاص مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، مثل الفلافونويدات، وهي المسؤولة عن حماية القلب.

أضرار الشاي بلبن



1- تقليل امتصاص الحديد

الشاي يحتوي على مركبات تقلل امتصاص الحديد، خاصة عند تناوله بعد الأكل مباشرة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بـ فقر الدم على المدى الطويل.

2- زيادة السعرات الحرارية

عند إضافة السكر بكميات كبيرة، يتحول الشاي بلبن إلى مشروب غني بالسعرات، ما قد يسبب زيادة الوزن.

3- اضطرابات الجهاز الهضمي

بعض الأشخاص يعانون من حساسية اللاكتوز في الحليب، مما يسبب انتفاخًا أو غازات.

4- تأثير على صحة القلب

في بعض الحالات، قد يقلل الحليب من الفوائد القلبية للشاي، بسبب تفاعل البروتينات مع مضادات الأكسدة.

متى يكون الشاي بلبن صحيًا؟

عند تناوله بدون سكر أو بسكر قليل

بعيدًا عن الوجبات الرئيسية بساعتين على الأقل

بكميات معتدلة 1–2 كوب يوميًا

مع استخدام حليب قليل الدسم



نصائح ذهبية