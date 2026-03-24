سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بعد أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وفق أحدث الأسعار المعلنة:

سعر الدولار في البنك المركزي

البنك المركزي المصري: 52.290 جنيه للشراء و52.428 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك HSBC يسجل 52.320 جنيه للشراء و52.420 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.300 جنيه للشراء و52.359 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

سعر الدلار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 52.270 جنيه للشراء و52.370 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.250 جنيه للشراء و52.350 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 52.250 جنيه للشراء و52.350 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.190 جنيه للشراء و52.290 جنيه للبيع

وتوضح البيانات استقرار الدولار بين 52.19 و52.42 جنيه في السوق المصرفي، مع ميل للتراجع الطفيف بعد أنباء الاتفاق.