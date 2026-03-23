"بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

سجلت أسعار عملة "بيتكوين" المشفرة تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم / الاثنين /، لتواصل نزيف الخسائر الذي بدأته منذ عطلة نهاية الأسبوع، وذلك على خلفية تصاعد المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو العزوف عن الأصول ذات المخاطر العالية.

ووفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب"، انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.7% لتصل إلى مستوى 68,652 دولارا، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية بشأن تداعيات الحرب على معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية.

وجاءت تراجعات سوق الكريبتو في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح خلالها مهلة زمنية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قوبل بتهديدات بالرد من قبل الجانب الإيراني، مما أثار موجة من التراجع شملت الأسهم والعملات والمعادن النفيسة.

وعلى صعيد المقارنة بالأصول الأخرى، أظهرت التقارير أن "البيتكوين" حقق أداء أفضل نسبيا من الذهب خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع بنحو 6%، في حين تراجع الذهب الفوري بنسبة 18% نتيجة عمليات جني أرباح واسعة بعد مستوياته القياسية في يناير الماضي.

إلا أن بيتكوين لا تزال تسجل تراجعا بأكثر من 20% منذ بداية العام الجاري مقارنة باستقرار نسبي للمعدن الأصفر.

وفي سوق العملات البديلة، سادت حالة من الضعف العام، حيث هبطت عملة "إيثريوم" بنسبة 2.2% لتصل إلى 2,061 دولارا، كما انخفضت عملة "XRP" بنسبة 1.9% لتسجل 1.38 دولار.

وشهدت عملات أخرى مثل "سولانا" و"كاردانو" و"بينانس كوين" تراجعات تراوحت ما بين 0.5% و2.5%، وسط ترقب حذر لما ستسفر عنه الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة تدفقات الرساميل العالمية.