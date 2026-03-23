بين وقف الحرب وتمويلها.. ترامب: أسعى لتوفير 200 مليار دولار للبنتاجون

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ما زال يسعى للحصول على تمويل بقيمة 200 مليار دولار للبنتاجون، حتى مع إعلانه نيته إنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب: "من الجيد أن يكون لدينا هذا التمويل، فالعالم اليوم مُشتعل للغاية، والديمقراطيون يُؤجّجون هذا الاشتعال، كما تعلمون، الديمقراطيون هم من يُؤجّجونه إلى حد كبير".

وأفادت شبكة CNN ، أن ترامب طلب من الكونجرس إنفاق ما يصل إلى 200 مليار دولار لتمويل الحرب الدائرة خلال الأسابيع القادمة، لكن سيكون من الصعب للغاية تمرير هذا التمويل، إذ لا يعتقد قادة الحزب الجمهوري أنهم يملكون الأصوات الكافية لتمويل الحرب حتى داخل حزبهم، ما لم يقدّم البيت الأبيض خططًا أكثر تفصيلًا، وذلك وفقًا لعدد من الأشخاص المُشاركين في تلك المناقشات التمهيدية.

في وقت سابق من يوم الاثنين، نشر ترامب أن الولايات المتحدة وإيران "أجرتا، على مدار اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".