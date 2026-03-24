الخارجية القطرية: موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب دبلوماسيًا

أفادت الخارجية القطرية أنه كلما وصلت الأطراف لطاولة المفاوضات كان ذلك أفضل وندعم الحلول الدبلوماسية دائما وكل ما ينهي الحرب دبلوماسيا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا جهد قطري مباشر في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين، ونركز على الدفاع عن بلدنا وعن سيادته في الوقت الراهن.

اعتبر ماجد الأنصاري أن “هناك من يستفيد من الحديث عن خلافات غير موجودة أصلا بين الأطراف لتخريب جهود التوصل لتهدئة وندين ونرفض أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة ومنشآت الطاقة حيوية لخدمة المدنيين ويجب حمايتها من أي تهديد”.

