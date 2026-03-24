الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خسائر إسرائيل تتصاعد.. 4829 مصابًا وتزايد الضغوط الداخلية

تعكس الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية واقعًا متصاعدًا من الخسائر بالجبهة الداخلية، في مشهد يبرز بوضوح كيف بدأت تداعيات الحرب التي تقودها إسرائيل في الارتداد إلى عمقها.

وأفادت بيانات الصحة بأنه تم نقل 4829 مصابًا إلى المستشفيات منذ اندلاع المواجهة، فيما لا يزال 111 منهم يتلقون العلاج، إضافة إلى 122 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فقط، وهي أرقام تكشف حجم الضغط المتزايد الذي يواجهه الداخل الإسرائيلي.

هذه المعطيات لا يمكن فصلها عن سياق التصعيد المستمر الذي تنتهجه إسرائيل في المنطقة، حيث تؤكد أن سياسة الضربات العسكرية المفتوحة لم تعد دون كلفة، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على الجبهة الداخلية. فكل تصعيد خارجي يفتح الباب أمام ردود مقابلة، وهو ما يظهر جليًا في تزايد أعداد المصابين داخل المدن الإسرائيلية.

ضغط متراكم

وتشير هذه الأرقام إلى أن المنظومة الصحية الإسرائيلية تواجه ضغطًا متزايدًا، نتيجة تدفق المصابين بشكل مستمر، وهو ما يعكس فشلًا في احتواء تداعيات المواجهة.

فالمستشفيات التي كانت بعيدة نسبيًا عن تأثيرات الحرب، أصبحت اليوم في قلب الحدث، تستقبل أعدادًا متزايدة من الإصابات الناتجة عن الصواريخ أو شظاياها.

ولا يمكن تجاهل أن هذا الضغط يأتي نتيجة مباشرة لاستمرار العمليات العسكرية، التي وسّعت دائرة الاستهداف، وأدخلت الجبهة الداخلية في معادلة الصراع. فمع كل ضربة، تتزايد احتمالات الرد، ومع كل رد، تتسع دائرة الخسائر، في حلقة تصعيد تبدو مفتوحة.

كما أن استمرار تسجيل إصابات يومية، حتى وإن كانت متفاوتة، يعكس أن الوضع لم يعد طارئًا أو استثنائيًا، بل أصبح واقعًا مستمرًا يفرض نفسه على الداخل الإسرائيلي، ويكشف حدود القدرة على توفير الحماية الكاملة.

ثمن المواجهة

وتكشف الأرقام الحالية عن كلفة حقيقية للحرب، تتجاوز الشعارات العسكرية، لتصل إلى المجتمع نفسه. فالإصابات المتزايدة، والضغط على المستشفيات، وحالة الاستنفار المستمرة، كلها مؤشرات على أن الداخل الإسرائيلي بات يدفع ثمن السياسات التي تُدار في الخارج.

كما أن تكرار الحديث عن إصابات نتيجة الشظايا أو آثار الاعتراضات يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد منظومات الدفاع قادرة على منع الأضرار بشكل كامل، بل تقتصر على تقليلها، وهو ما يترك المجال مفتوحًا أمام استمرار الخسائر.

وفي ظل هذا المشهد، تتزايد التساؤلات حول جدوى الاستمرار في هذا المسار التصعيدي، خاصة مع غياب أي أفق واضح لاحتواء الأزمة. فكلما طال أمد المواجهة، ارتفعت الكلفة، واتسعت دائرة التأثير، لتشمل مختلف جوانب الحياة داخل إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير يحذر: استغلال التريند بالذكاء الاصطناعي يهدد المجتمع| فيديو

جانب من الحلقة

خبير: الاستراتيجية الجديدة لميكنة الخدمات البيئية تعزز الأداء وتشجع الاستثمار

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا مع المؤسسة الأمنية لبحث تطورات الحرب

بالصور

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد