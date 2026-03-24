اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج

تقدم أحمد عبد اللاه عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير النقل، بشأن سرعة استئناف واستكمال أعمال كوبري الروافع أعلى مزلقان الروافع بمحافظة سوهاج

المذكرة الإيضاحية

وتضمن الاقتراح : حيث تم البدء في تنفيذ أعمال الكوبري، إلا أن الأعمال قد توقفت بشكل كامل منذ أكثر من عام دون استكمال المشروع، الأمر الذي ترتب عليه استمرار المعاناة اليومية للمواطنين، واضطرارهم إلى استخدام طرق بديلة غير مؤهلة، وتشهد أعمال حفر ضمن مشروعات حياة كريمة.

وقد أدى ذلك إلى صعوبة الحركة المرورية وتكرار الحوادث، فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين وزيادة الأعباء عليهم، وهو ما يتعارض مع أهداف المشروع التي أنشئ من أجلها.

وانطلاقا من مسئولية الدولة في استكمال المشروعات المتوقفة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وضمان تحقيق الأمان المروري، يأتي هذا الاقتراح برغبة للمطالبة بسرعة التدخل لإنهاء هذا الوضع.

الأهداف:

1-استكمال مشروع كوبري الروافع لتحقيق الغرض منه.

2-الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين.

3-تخفيف المعاناة اليومية عن الأهالي ومستخدمي الطريق.

4-تحسين السيولة المرورية وربط المناطق المحيطة بشكل أمن.

مقترح الحل

1-سرعة تكليف الشركة المنفذة باستئناف الأعمال فورا.

2-وضع جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من المشروع.

3-المتابعة الدورية للأعمال لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية.

لذا أرجو التفضل بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى الإحالة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل نظرا لأهمية الموضوع وطابعه العاجل المرتبط بسلامة المواطنين.