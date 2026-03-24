الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم

محمد الاسكندرانى

كشفت البعثة الأثرية المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار بجامعة القاهرة عن بقايا مبنى دير أثري يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وذلك بمنطقة الأديرة المطمورة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي تُعد إحدى أهم مراكز نشأة الرهبنة في مصر والعالم.

تطور الحياة الرهبانية المبكرة

ويمثل هذا الكشف مرحلة هامة في تطور الحياة الرهبانية المبكرة، حيث يلقي الضوء على التخطيط المعماري للأديرة الأولى في هذه المنطقة ذات القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة.

وتبلغ مساحة المبنى المكتشف نحو 2000 متر مربع، وهو مشيد من الطوب اللبن، حيث يصل سُمك الجدران الخارجية إلى متر كامل، بينما تتراوح سماكة الجدران الداخلية ما بين 60 و70 سم، ويتراوح ارتفاعها بين 1.80 و2.20 متر.

ويضم المبنى فناءً مركزياً مكشوفاً يتوسط التخطيط العام، تحيط به مجموعة من الوحدات المعمارية التي تشمل أفنية فرعية تفتح عليها قلالي (حجرات الرهبان) بأشكال ومساحات متنوعة، ما بين المربع والمستطيل. كما تم الكشف عن مجموعة من الملحقات الخدمية في الجزء الغربي من المبنى، تضم مطابخ متكاملة وأفراناً وأماكن لتخزين المؤن.

كما أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن عدد من أماكن الدفن داخل المبنى، تحتوي على بقايا عظام بشرية يُرجح أنها تعود لرهبان الدير، في دلالة على الطابع الجنائزي المرتبط بالحياة الرهبانية في تلك الفترة.

وأظهرت الدراسات المعمارية استخدام أنظمة تسقيف متنوعة، منها الأقبية والقباب المبنية من الطوب اللبن، كما كُسيت الجدران بطبقة من الملاط الأبيض، وزُينت برسومات جدارية تضم صلباناً وأشجار نخيل وزخارف نباتية وهندسية متنوعة.

كما تم العثور على عدد من النقوش بالخط القبطي، تتضمن أسماء رهبان أقاموا بالدير، إلى جانب كتابات دينية تتضرع بالرحمة والمغفرة، مما يسهم في تأريخ المبنى وتوثيق الحياة اليومية للرهبان.

أعرب السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الكشف، مؤكداً أنه يُمثل إضافة نوعية لفهمنا لبدايات الرهبنة في مصر، والتي انطلقت من أرض مصر لتنتشر في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن وادي النطرون يُعد أحد أهم المراكز الروحية والتاريخية في مصر، وهذا الاكتشاف يعزز من مكانته على خريطة السياحة الدينية والثقافية الدولية.

كما أشار إلى حرص الوزارة على دمج المواقع الأثرية القبطية ضمن المنتجات السياحية المتكاملة، خاصة في إطار مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يحقق تنوعاً في التجربة السياحية ويُبرز ثراء التراث المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للكشف عن التراث المدفون وصيانته، مشيراً إلى أن المواقع القبطية تشهد اهتماماً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الكشف تم بأيادٍ مصرية خالصة وباستخدام أحدث الأساليب العلمية في أعمال الحفائر، في إطار التعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأشار الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن البعثة وضعت خطة متكاملة لتوثيق المبنى المكتشف وصيانته وفقاً لأحدث المعايير العلمية، مع مراعاة طبيعة مواد البناء الطينية وتحقيق مبادئ الاستدامة.

وأوضح الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن المبنى يُعد نموذجاً متكاملاً لمباني الرهبنة المبكرة، حيث يحتفظ بمعظم عناصره المعمارية.

كما أكد الدكتور محمد طمان، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء، أن الكشف يضيف بعداً جديداً لفهم تخطيط الأديرة المبكرة، خاصة مع وجود أماكن دفن داخلية تعكس طبيعة الحياة الرهبانية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ياسر إسماعيل عبد السلام، رئيس البعثة الأثرية، أن هذا الكشف يمثل دليلاً مادياً هاماً يؤكد الروايات التاريخية حول نشأة الرهبنة في وادي النطرون، مشيراً إلى أن المبنى يعكس مرحلة انتقالية في تطور العمارة الرهبانية بين القلالي الفردية والأديرة الكبيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز كفاءة الخريجين بقطاع التمريض

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الإسكندنافية برئاسة الأنبا أباكير

الوحدة الجديدة

الرعاية الصحية: تشغيل أحدث جهاز لتصوير شبكية العين بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد

بالصور

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد