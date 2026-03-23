فلوس وحلويات مش أزايز ميه .. قصة مثيرة في فيديو صلاة العيد الصادم
بايرن ميونيخ يدرس بيع ألفونسو ديفيز وسط اهتمام مانشستر يونايتد
إلغاء لجنة التخطيط .. ومدير كرة جديد | خاص بتفاصيل مثيرة في الأهلي
دعاء الإفطار للصائمين في الست من شوال 2026.. ردّد أفضل الأدعية المستجابة
ترخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات بشروط جديدة .. مشروع قانون
من الساونا .. محمد صلاح في ظهور لافت بعد الإصابة
الإعلام العبري يكشف هوية المسئول الإيراني رفيع المستوى المتفاوض مع واشنطن
وزير الخارجية يحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب
مفاجأة.. ترامب يعلن التفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
مفاجأة صادمة.. ترامب: نتفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران
بين وقف الحرب وتمويلها.. ترامب: أسعى لتوفير 200 مليار دولار للبنتاجون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة السياحة والآثار تشارك في افتتاح معرض “القدر في النجوم بالعاصمة الألمانية برلين

محمد الاسكندرانى

شارك الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في افتتاح معرض “القدر في النجوم: بدايات الأبراج” بالمتحف المصري ومجموعة البرديات بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور السفيرة يمنى عثمان، نائبة سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، والدكتورة فريدريكا سيفريد، مديرة المتاحف المصرية في برلين، والدكتور سامح سرور، الملحق الثقافي المصري، إلى جانب نخبة من المتخصصين في علم الآثار والفلك القديم وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والعلمية والثقافية البارزة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الحضور الثقافي المصري دوليًا، والترويج للتراث الحضاري الفريد لمصر، وإبراز إسهاماتها الرائدة في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، وعلى رأسها علم الفلك.

وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور هشام الليثي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المتميز، مؤكدًا أن المعرض يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العلمي والأثري بين مصر وألمانيا، خاصة في مشروع ترميم معبد إسنا بصعيد مصر.

وأشار إلى أن عرض صور الأبراج السماوية المكتشفة والمُرممة حديثًا بسقف معبد خنوم يُعد إنجازًا علميًا وفنيًا بارزًا، يعكس عمق المعرفة الفلكية لدى المصريين القدماء وشغفهم برصد السماء.

وأضاف أن المعرض لا يقتصر على عرض القطع الأثرية، بل يقدم تجربة معرفية متكاملة تكشف عن الجذور القديمة لعلم الأبراج وتأثيره الممتد على الثقافة الإنسانية عبر العصور، من خلال مجموعة نادرة من المخطوطات والقطع الأثرية والعروض الفلكية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن كلًا من زودياك إسنا ودائرة أبراج دندرة يمثلان شاهدين خالدين على عبقرية المصري القديم في علم الفلك، ويُجسدان واحدة من أندر وأهم الخرائط السماوية التي عرفها التاريخ، والتي لا تزال تثير إعجاب العالم حتى اليوم.

يُعد المعرض أحد المعارض المؤقتة التي ينظمها المتحف المصري ببرلين، وتستمر فعالياته لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار سلسلة من المعارض الدولية، وبالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية العاملة في مشروع تسجيل وتوثيق وترميم معبد خنوم بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

ويأخذ المعرض زائريه في رحلة فريدة عبر نحو 4000 عام من التاريخ الفلكي، مستعرضًا نشأة الأبراج السماوية وتطورها في الحضارات القديمة، وعلى رأسها الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب حضارات بلاد ما بين النهرين واليونان.

يتضمن المعرض عرضًا مميزًا لمنظر الزودياك الذي تم الكشف عنه مؤخرًا بسقف معبد خنوم في إسنا، والذي يُجسد الأبراج الفلكية الاثني عشر من الحمل إلى الحوت، إلى جانب تصوير الكواكب الخارجية مثل المشتري وزحل والمريخ، فيما يُعرف بـ”السهام السبعة”، فضلًا عن عدد من النجوم والتكوينات الفلكية التي استخدمها المصري القديم في قياس الزمن.

كما يضم المعرض صورًا للأبراج السماوية الشهيرة بمعبد دندرة، والتي تعود إلى نحو 50 عام قبل الميلاد، وتُعد من أقدم وأعقد الخرائط الفلكية في العالم القديم، حيث تعكس مدى التقدم العلمي للمصريين القدماء وربطهم بين علم الفلك والمعتقدات الدينية.

ويستعرض المعرض أيضًا مجموعة من أدوات قياس الوقت والزمن، من بينها الساعات الشمسية على شكل حرف (L) والمعروفة باسم “مرخت”، ومنها ساعة تحمل اسم الفرعون تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة، وأخرى ترجع إلى العصر الصاوي (الأسرة السادسة والعشرون)، بما يعكس دقة النظام الزمني لدى المصريين القدماء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

صبحي

لاعب الزمالك السابق يهاجم محمد صبحي: يتباع في الصيف

ترشيحاتنا

كرموز

مذبحة أسرة كرموز.. الابن اتفق مع أمه على قتل الجميع

مجتبى

اغتيالات وصعود مفاجئ.. كيف تُعاد صياغة السلطة في إيران؟

من الكواليس إلى الإخفاق| كيف دفع نتنياهو ترامب للتصعيد مع إيران ولما انهار المسار؟

من الكواليس إلى الإخفاق| كيف دفع نتنياهو ترامب للتصعيد مع إيران ولما انهار المسار؟

بالصور

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد